Денят по диагонал – 12 август 2025 г.

Срещата Тръмп – Путин: Очакванията за пробив в интерес на Украйна и ЕС са нищожни

В края на седмицата, на 15 август, американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска, за да обсъдят дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.

Първо дело в НАТО срещу екипаж на руски кораб за саботаж в Балтийско море

Финландия стана първата страна от НАТО, която повдигна обвинения срещу капитана и екипажа на руски кораб от „сенчестия флот“, прекъснал подводни кабели в Балтийско море.

Търговците да информират банките, с които работят, за нужните им стартови пакети с евро

МФ: Бюджетният дефицит намалява с 300 млн. лева до 3,7 млрд. лв. към края на ноември

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев призова търговците да информират банките, с които работят, какви стартови пакети с евро ще са им необходими. В ефира на БНР той обясни, че самите банки ще започнат да се снабдяват с евровите монети с българска национална страна на 1 ноември. Методиев обясни, че тогава БНБ ще започне да снабдява банките, а те ще зареждат пощите и търговците с банкноти и монети в евро, но за целта те трябва да имат сключени договорни споразумения.

Военни обезвредиха дрон на созополски плаж

дрон

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) обезвредиха дрон, изхвърлен от морето, съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е намерен днес (12 август) на созополския плаж “Харманите”.

Шефът на „Райнметал“ успокоява, че танковете ще поевтиняват

Шефът на „Райнметал“ заяви, че цената на танкове, бронирани машини и артилерия ще спадне през следващите години, въпреки скока на разходите за отбрана от европейските правителства. В отговор на опасенията, че нарастващите европейски бюджети за отбрана ще доведат до инфлация на цените и допълнително бреме за данъкоплатците, главният изпълнителен директор Армин Папергер заяви пред „Файненшъл таймс“, че цената на бронираните машини и артилерийските системи „ще върви надолу, а не нагоре“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

