Денят по диагонал – 12 август 2025 г.

В края на седмицата, на 15 август, американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска, за да обсъдят дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.

Финландия стана първата страна от НАТО, която повдигна обвинения срещу капитана и екипажа на руски кораб от „сенчестия флот“, прекъснал подводни кабели в Балтийско море.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев призова търговците да информират банките, с които работят, какви стартови пакети с евро ще са им необходими. В ефира на БНР той обясни, че самите банки ще започнат да се снабдяват с евровите монети с българска национална страна на 1 ноември. Методиев обясни, че тогава БНБ ще започне да снабдява банките, а те ще зареждат пощите и търговците с банкноти и монети в евро, но за целта те трябва да имат сключени договорни споразумения.

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) обезвредиха дрон, изхвърлен от морето, съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е намерен днес (12 август) на созополския плаж “Харманите”.

Шефът на „Райнметал“ заяви, че цената на танкове, бронирани машини и артилерия ще спадне през следващите години, въпреки скока на разходите за отбрана от европейските правителства. В отговор на опасенията, че нарастващите европейски бюджети за отбрана ще доведат до инфлация на цените и допълнително бреме за данъкоплатците, главният изпълнителен директор Армин Папергер заяви пред „Файненшъл таймс“, че цената на бронираните машини и артилерийските системи „ще върви надолу, а не нагоре“.