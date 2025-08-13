Сензационно съкровище, свързано с повелителя на Сакар, привлече посланици в НАИМ-БАН

От 13 август до 17 октомври 2025 г. Националният археологически институт с музей при БАН представя една от най-впечатляващите си експозиции през последните години – „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“. Изложбата разказва историята на изключително богато тракийско погребение, открито през 2024 г. край село Капитан Петко войвода, община Тополовград.

В центъра на експозицията е гробът на виден тракийски воин и аристократ, погребан с воински почести, лични вещи и символи на високия му статус. До него бил кремиран и неговият кон – обичай, характерен за най-висшите среди на тракийското общество в късноелинистическата епоха.

Откритието е резултат от спасителните разкопки на Могила 1 в местността „Тумбата“, проведени под ръководството на Даниела Агре и д-р Деян Дичев, със съдействието на екипи от НАИМ-БАН и РИМ – Ямбол.

Реставрацията на златните предмети, повредени от високата температура на кремацията, е извършена от д-р Петя Пенкова (НАИМ-БАН) и Георги Илиев (РИМ – Ямбол). Проектът е финансиран от Министерството на културата, националната програма за научна инфраструктура ИНФРАМАТ и НАИМ-БАН.

След приключване на изложбата съкровището ще бъде върнато в Общинския исторически музей – Тополовград.

На откриването присъстваха посланиците на Украйна, Гърция и Германия, кметът на Тополовград Божин Божинов и доц. д-р Христо Попов.

„Културното наследство е изключителен и особено важен държавен приоритет. Ще продължим и в бъдеще да подкрепяме работата на българските археолози и реставратори“, заяви заместник-министърът на културата доц. Тодор Чобанов.

Симеон Коен