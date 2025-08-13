РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС, заяви Росен Желязков

Росен Желязков: Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС

Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и Европейския съюз, отбеляза премиерът Росен Желязков в пост в социалната мрежа „Екс“, цитиран от БТА.

По време на днешната видеоконференция на „Коалиция на желаещите“ обсъдихме предстоящата среща в Аляска, съобщава министър-председателят.

Желязков уверява, че работата ще продължи в тясно сътрудничество със САЩ и с украинския президент Володимир Зеленски за постигането на мир в Украйна, за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет.

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха днес възможността за предаване на украински територии на Русия след края на виртуалната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс.

По-рано бе съобщено, че срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин този петък ще се състои в американска военна база в Анкоридж, Аляска.

