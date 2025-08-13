Пожарът в Пирин продължава до гори на два фронта, огнищата са хиляди

Два хеликоптера „Кугар“ на Военновъздушните сили и два самолета подпомагат усилията на огнеборци, горски служители и доброволци за потушаване на огъня в Пирин.

Пожарът над санданското село Илинденци продължава до гори на два фронта, а огнищата са хиляди.

Фронтът на пожара от страната на Националния парк „Пирин“ е локализиран, ново разрастване няма, коментира директорът на парка Росен Баненски:

„Работим по минерализованата ивица, която бяхме изградили. (Това е ивица в гората, прочистена от горски горивни материали или обработена с булдозери и друга техника до минералния слой на почвата, за да служи като противопожарна бариера – бел. ред. ). Към този час няма ново разрастване и навлизане в територията на Национален парк „Пирин“, но това не значи, че e изгасен. По цялата периферия горят отделни дървета, корени и мъртва постелка“, обясни той.

„Все още сме на терен, може би докъм 20:00 часа, за да може да наблюдаваме ситуацията и да реагираме своевременно. Две са направленията, по които вятърът духа избутва огъня – едното е в посока на Националния парк „Пирин“, а другото е по посока на Държавно горско стопанство – Сандански, но то е под нас. Там са съсредоточени повече сили и средства, там гасят днес и самолети“, допълни Баненски.

Вторият фронт на пожара е от страната на Държавното горско стопанство – Сандански, където са съсредоточени усилията на огнеборците. Иван Ризов от Държавното горско стопанство – Струмяни информира:

„Няма особена промяна от сутринта, по-спокойно е. Бих казал, че е спокойно в момента. Имаше едно възобновяване на едно огнище, на един от северните склонове, но в момента го обработват с вода и вече е спокойна и там обстановката. Работят двата хеликоптера на терен, самолетите направиха поредно облитане и отидоха да зареждат“, посочи той.