Тръмп и Путин ще се срещнат във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкоридж

Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, насрочена за петък, 15 август, ще се проведе в съвместната военна база на американските военновъздушни сили и Сухопътните войски на САЩ „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкъридж, Аляска. Това съобщи CNN, позовавайки се на източници в Белия дом.

Според източници на канала, американските представители са се сблъскали с трудности при намирането на място за провеждане на срещата на върха. Поради пиковия туристически сезон в Аляска почти не са останали подходящи места. След като обмислили варианти в Джуно, Анкъридж и Феърбанкс, организаторите стигнали до заключението, че само Анкъридж разполага с подходящи съоръжения.

Белият дом искаше да избегне провеждането на среща с руския лидер във военен обект,

но военновъздушната база „Елмендорф-Ричардсън“ се оказа единственото място, което отговаряше на всички изисквания за историческата среща, добавиха източниците.

А́нкоридж или А́нкъридж (Anchorage, буквален превод „Място за закотвяне“) е единен общински консолидиран град-област и най-големият град в щата Аляска. Той е пристанищен град на западния бряг на щата с голямо търговско и индустриално значение.

Поради местоположението си, почти на еднакво разстояние от Ню Йорк, Токио и Франкфурт, Германия (през полярния маршрут), Анкоридж се намира в рамките на 10 часа по въздух от почти 90% от развития свят. Поради тази причина международното летище „Тед Стивънс Анкъридж“ е обичайна спирка за зареждане с гориво за международни карго полети и дом на голям център на FedEx, който компанията нарича „критична част“ от своята глобална мрежа от услуги.

В южната част на Анкъридж има няколко улици, наречени на европейски държави, сред които и „България“ (Bulgaria Drive).