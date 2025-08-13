Мексико предаде на САШ 26 високопоставени фигури от престъпни картели

За втори път в рамките на няколко месеца Мексико екстрадира в САЩ членове на картели, обвинени в трафик на наркотици, убийства и други престъпления, съобщи АП.

Тези 26 мъже са изиграли роля в пренасянето на насилие и наркотици към американските брегове и ще понесат тежки последствия за престъпленията си, каза главният прокурор Пам Бонди.

Хората от картелите бяха качени на самолети за САЩ, след като Министерството на правосъдието се съгласи да не иска смъртно наказание срещу никой от обвиняемите.

Американският посланик в Мексико Роналд Джонсън заяви, че предаването е „пореден пример как две правителства могат да се обединят срещу насилието и безнаказаността“.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум е показала готовност да сътрудничи по повечето въпросите, касаещи сигурността, но е отхвърлила предложенията за намеса на американската армия, чертаейки ясна граница, когато става дума за суверенитета на страната ѝ.