Google инвестира 9 млрд. долара за нови центрове за данни в Оклахома

Собственикът на Google – Alphabet, ще инвестира допълнително 9 милиарда долара в Оклахома през следващите две години за разширяване на инфраструктурата за облачни услуги и изкуствен интелект, съобщиха от компанията. Тя ще изгради нов кампус с центрове за данни в Стилуотър и ще разшири обекта си в Прайър, за да увеличи капацитета за AI и облачни услуги в САЩ, както и да подкрепи образователни и трудови програми.

Засилената конкуренция между големите технологични компании ги подтиква да влагат значителни средства в изграждането на нови центрове за данни и в развитие на умения, на фона на нарастващото търсене на ИИ услуги. От Google уточниха, че част от тези разходи вече е включена в обявения по-рано план за капиталови инвестиции за 2025 г., а останалата сума е предназначена за бъдещи проекти.

Миналия месец Alphabet повиши годишния си капиталов бюджет от около 75 милиарда на около 85 милиарда долара и сигнализира за нови увеличения догодина. Alphabet и конкурентите ѝ защитават мащабните инвестиции в AI като ключови за растежа и подобряването на продуктите въпреки силната конкуренция от китайски компании и недоволството на инвеститорите от по-бавната от очакваното възвръщаемост.

Миналата седмица Google се ангажира и с инвестиция от 1 милиард долара за обучение и подготовка по изкуствен интелект в американски университети и нестопански организации. Конкуренти като OpenAI, Anthropic и Amazon също развиват подобни инициативи в сферата на образованието. Досега над 100 университета са се присъединили към инициативата на Google, включително някои от най-големите публични университетски системи в страната, като Texas A&M и University of North Carolina.

Междувременно инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за връщане на производствени и технологични мощности в страната е ускорила инвестициите в AI инфраструктура от компании като Micron, Nvidia и CoreWeave. Миналата седмица Apple също обяви, че планира да похарчи 600 милиарда долара в САЩ през следващите четири години.