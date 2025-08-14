Зеленски в Лондон преди срещата на върха между САЩ и Русия

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на „Даунинг Стрийт“ в Лондон, за да се срещне с премиера Киър Стармър. Визитата се провежда преди насрочената за петък среща на върха между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Срещата в Аляска, първата между двамата лидери от 2021 г. насам, предизвиква сериозни опасения в Киев и европейските столици. Засилената руска офанзива и фактът, че Зеленски не е поканен на разговорите, пораждат страхове, че Тръмп и Путин може да сключат сделка, която да принуди Украйна да направи болезнени отстъпки.

От своя страна, Украйна продължава да отвръща на ударите. Киев изстреля десетки дронове срещу Русия, ранявайки трима души и предизвиквайки пожари, включително в петролна рафинерия във Волгоград, предаде „Франс 24„.