Fibank успешно пласира емисия облигации в размер на 50 млн. евро

Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) успешно пласира частна емисия облигации на обща стойност 50 млн. евро, които отговарят на изискванията за MREL, съобщиха от кредитната институция. Независимо че банката отговаря изцяло на регулаторните изисквания за MREL, тази емисия представлява стратегическа стъпка, която потвърждава стабилността, доверието на инвеститорите и способността на банката да се финансира при конкурентни пазарни условия.

Емисията е предизвикала силен интерес сред инвеститорите, включително институционалните, като търсенето е надвишило предлагането, което е ясен индикатор за високото доверие към „Първа инвестиционна банка“ и нейната стратегия за развитие. Облигационерите ще получават фиксирана годишна лихва от 7%, като падежът на ценните книжа е през август 2029 година. Емисията се планира да бъде листната на регулиран пазар до 6 месеца от издаването й.

Облигациите са лихвоносни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, първостепенни, неподчинени, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на предлагане, за което не е необходимо изготвяне на проспект.

„Това е най-голямата емисия облигации у нас, издавана от банка с български капитал, което потвърждава за пореден път стабилността и перспективите пред „Първа инвестиционна банка“. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнението на стратегията за развитие на банката в направления retail и малки и средни предприятия, и затвърждаването й като един от лидерите в банковия сектор у нас“, коментира Никола Бакалов – главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank.

Силният интерес към емисията облигации, емитирани от Fibank, е закономерен с оглед отличното представяне на банката през последните години. Към края на второто тримесечие на 2025 г., тя заема петата позиция по активи в българската банкова система с 15.8 млрд. лева. Към средата на годината банката отчита ръст в своята печалба от 169% до 110 млн. лева. Пазарните позиции на Fibank също нарастват, като най-значими темпове се отчитат при банкирането на дребно.

От началото на тази година цените на акциите на банката, които се търгуват на “Българска фондова борса”, поскъпват. В момента сделки се сключват на цена от 5.38 лв. за един брой при 4.30 лева в началото на януари. Така борсовите играчи повишават пазарната капитализация на дружеството до 802 076 224 лева.