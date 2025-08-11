Христо Христов от Fibank пред Banker Special: Как при замяната на лева с евро да избегнем опашките, таксите и фалшивите банкноти

В най-новия брой на списание Banker Special (бр. 80) Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации във Fibank дава съвети как при замяната на лева в евро да избегнем опашките, таксите и фалшивите банкноти.

Преминаването от лев към евро е сложен процес, но всеки може да направи едно малко нещо, така че да го направи прост за себе си. Какво имаме предвид? На 1 януари 2026 г. всички левови наличности, намиращи се в банковите сметки на клиентите, ще бъдат превалутирани автоматично и без такси в евро. За да може да се възползвате от тази процедура и още същия ден да започнете да се разплащате в евро, то трябва преди това да внесете вашите средства в банковата си сметка.

Това може да стане дори още днес, като до 31 декември Fibank освобождава своите клиенти -физически лица от такса за внасяне в левове на каса по депозитни и спестовни сметки, които са в лева и евро.

Нашият апел и този на другите банки е

да не се изчаква последния момент.

Според статистиката на Българска народна банка (БНБ) към края на месец март обемът на парите в обращение е 30 млрд. лева. Това са всички финансови средства, намиращи се в нашите портфейли. За да придобиете по-ясна представа за физическото измерение на тези средства, ще ви цитирам малко данни от БНБ.

В края на месец март 2025 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.91%, а на разменните монети – 2.08%. Към тази дата в обращение са 583.7 млн. броя банкноти и 3 350.9 млн. броя разменни монети. Всички те трябва да бъдат изтеглени от обращение и заменени с евро. Представа за мащаба на операцията дава обявения малко по-рано през годината от БНБ търг, чрез който се търси купувач за около 7 744 450 кг. скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагородни метали и сплави. Към момента налични са около 52 тона, а близо 7 700 тона предстои да бъдат изтеглени от обращение. Разпределени в кашони по предоставената в обявата спецификация, това представляват около 3000 кубични метра метал, което са 44 стандартни 40 футови контейнера или достатъчно да запълнят 4 пъти зала „Арена София“.

Сами можете да се досетите, ако се изчака последния възможен момент за тяхното превалутиране, колко големи опашки ще се създадат и колко много време ще се изгуби за тази проста операция. Всичко това можете да си го спестите с малко усилия и без излишни разходи, като просто внесете свободните си парични средства в своите банкови сметки.

Освен избягването на неудобството от струпване и опашки има и още един момент, за който някак не се говори толкова в обществото, а той е може би най-важният – опитите за измама с фалшиви евробанкноти.

За съжаление, винаги ще има недобронамерени хора, които ще се опитат да се възползат от всеки момент на суматоха или невнимателност от страна на хората. Много се говори за възможните спекули с цените на стоките и услугите, предлагани от търговците в процеса на преминаване на цените от левове в евро. Също толкова опасно е и разпространението на фалшиви банкноти и монети, а цялостната замяна на едни с други е може би най-благодатната почва за развитието на този плевел.

Всички много добре познаваме нашите левови банкноти и монети. Всяка една от тях. Знаем какво е усещането им при допир, къде са разположени водните знаци, кои са важните защитни елементи, за които трябва да бъдем внимателни. Новите евробанкноти и монети обаче са нещо изцяло ново за нашите сетива. В сайта на Европейската централна банка всеки може да види как изглеждат новите банкноти и монети.

Съществуват две серии банкноти. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро. Втората серия, наречена „Европа“, се състои от шест купюри и е завършена с емитирането на банкнотите от 10 евро и 200 евро на 28 май 2019 г. Серия „Европа“ не включва банкнота от 500 евро и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира. Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“. Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

Първа „Серия“ Серия „Европа“

В началото на месец април БНБ представи и как ще изглеждат българските евромонети.

Българските евромонети отразяват, както европейските стандарти, така и националната идентичност. Съгласно нормативните изисквания, всяка монета съдържа задължителни елементи, като кръг от 12 звезди – символ на ЕС, изписването на държавата „БЪЛГАРИЯ“ на кирилица, както и специален надпис по гурта на монетата от 2 евро: „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, повторен и в обърнат вид.

Като допълнителен знак на национална специфика, България избира да включи номиналите на кирилица („евро“, „стотинка“, „стотинки“) и отбелязва годината на въвеждане на еврото. Основните изображения върху монетите възпроизвеждат добре познати български символи: Мадарският конник се използва върху монетите от 1 до 50 цента, образът на Св. Иван Рилски украсява монетата от 1 евро, а Паисий Хилендарски – тази от 2 евро.

С този дизайн България постига балансирано съчетание между европейските изисквания и българското културно наследство. Друг важен мотив за това е, че символите върху настоящите български разменни монети са утвърдени и добре приети от българите. Този подход се очаква да осигури приемственост от сегашните разменни монети към новите евромонети в България и лесната им разпознаваемост.

Внасянето на свободните средства в банковите сметки е още една защита, с която всеки може да минимизира възможността да попадне на фалшиви банкноти и монети. Причината за това е, че след като средствата му се превалутират автоматично, той ще може да се сдобие с налични пари, като ги изтегли от банка или банкомат. Всяка банкнота, стигнала по този път до джоба на потребителите, е проверена от специалисти и имате гаранцията за нейната истинност. Колкото повече налични парични средства бъдат заменени по този начин, чрез преминаването им през банки, толкова по-ниска е възможността за разпространение на фалшиви евробанкноти и монети. А безналичните плащания пък могат да елиминират изцяло тази заплаха.