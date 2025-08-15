Кметът на Пазарджик се оплака: Сметопочистващата фирма ни е обявила бойкот

След като Община Пазарджик състави 17 акта за неизпълнени задължения на сметопочистващата фирма, обслужваща града и част от околните населени места, кметът Петър Кулински обяви, че тя съзнателно извършва бойкот.

Общата стойност на глобата е 61 500 лева, съобщава кореспондент на БНР. В същото време кметът Кулински твърди, че фирмата БРОК всеки месец получава по 500 000 лева.

Отделно от това градоначалникът поясни, че през февруари й е изплатена още една сума -част от кредит за погасяване на стари задължения – в размер на 1 012 000 лева. Така само от началото на 2025 година БРОК са получили 4 992 505.43 лева или близо 5 милиона лева, срещу което, по думите на Петър Кулински, компанията много успешно е превърнала града в кочина.

Кулински добави и че фирмата всекидневно си измисля оправдания, като най-честото е, че няма пари. Той се закани, че общината ще налага глоба от 1500 лв. за всеки непочистен контейнер, както и за непочистените площадки около казаните за боклук.

Припомняме, че Петър Кулински, който е от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, спечели последните кметски избори с 53.94 процента. За опонента му – Тодор Попов – дългогодишен кмет на Пазарджик, явил се като независим, но с подкрепата от ГЕРБ, гласуваха 43.95 процента. Преди десет дни – на 5 август – от „Продължаваме промяната“ подадоха сигнал в Комисията за противодействие на корупцията срещу Тодор Попов, заради това че е оказвал натиск върху общински съветник.