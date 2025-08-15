РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Разликата между цените на едро и дребно достига 100% при основни храни, oтчете КНСБ

Разликата между цените на едро и дребно достига 100% при основни храни, oтчете КНСБ

КНСБ отчита значителни разлики между цените на едро и дребно при продуктите от малката потребителска кошница – между 19% и 100%. Най-осезаемо е поскъпването при краставиците, сиренето, картофите, яйцата, доматите, ябълките и белия боб.

Проучването, обхванало 21 стоки в 81 общини и 600 търговски обекта, показва, че малките магазини предлагат по-ниски цени от големите вериги, като при някои стоки разликата достига 10%. В същото време цените на основните храни в малката потребителска кошница остават стабилни.

Вицепрезидентът на КНСБ Любомир Костов подчертава необходимостта от пълно изсветляване на веригата на ценообразуване, за да се установи защо например яйцата поскъпват с 63% от едро до дребно, а краставиците – двойно. Според него част от увеличението е оправдано заради междинни разходи, но е важно те да се проследят по цялата верига.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени