Разликата между цените на едро и дребно достига 100% при основни храни, oтчете КНСБ

КНСБ отчита значителни разлики между цените на едро и дребно при продуктите от малката потребителска кошница – между 19% и 100%. Най-осезаемо е поскъпването при краставиците, сиренето, картофите, яйцата, доматите, ябълките и белия боб.

Проучването, обхванало 21 стоки в 81 общини и 600 търговски обекта, показва, че малките магазини предлагат по-ниски цени от големите вериги, като при някои стоки разликата достига 10%. В същото време цените на основните храни в малката потребителска кошница остават стабилни.

Вицепрезидентът на КНСБ Любомир Костов подчертава необходимостта от пълно изсветляване на веригата на ценообразуване, за да се установи защо например яйцата поскъпват с 63% от едро до дребно, а краставиците – двойно. Според него част от увеличението е оправдано заради междинни разходи, но е важно те да се проследят по цялата верига.