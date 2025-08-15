Икономическото министерство даде насоки за двойното етикетиране и отчете ползите от еврото

Министерството на икономиката даде указания към търговците за правилното обозначаване на цените в левове и евро по време на периода на двойното етикетиране, който ще продължи до 8 август 2026 година. Изискването е стойностите в двете валути да бъдат изписани една до друга, четливо, с еднакъв размер, вид и шрифт, без задължително определяне коя валута да е първа. Ако стотинките в едната валута са с по-малък шрифт, това може да се прилага и при другата.

Министърът на икономиката Петър Дилов посочи, че вече се наблюдават положителни ефекти от присъединяването към еврозоната – повишен кредитен рейтинг и засилен инвеститорски интерес. По данни на министерството, от 1 януари ще се спестят около 1,1 млрд. лева от разходи за превалутиране и поддържане на сметки в двете валути.

Министърът допълни, че се очаква ново повишение на кредитния рейтинг до края на годината или през следващата, което би било най-високото в историята на страната. Преките чуждестранни инвестиции са нараснали с 47%, достигайки 1,4 млрд. евро.