Акциите на Intel скочиха с над 7% след слухове за държавен дял в компанията

Акциите на Intel скочиха с над 7% в четвъртък (14 август) след информации, че администрацията на Доналд Тръмп води преговори за придобиване на дял в производителя на чипове. Според Bloomberg евентуалната сделка ще подкрепи плановете на технологичната компания да изгради производствен център в Охайо, като размерът на потенциалния дял все още не е ясен.

Говорителят на Белия дом Куш Десай заяви, че „разговорите за хипотетични сделки трябва да се разглеждат като спекулации, освен ако не бъдат официално обявени от администрацията“. Новината идва дни след среща между шефа на Intel Лип-Бу Тан и президента на САЩ Доналд Тръмп, който по-рано обвини Тан, че е „силно компрометиран“ заради предишни връзки с Китай.

По данни на Bloomberg, говорител на компанията е отказал да коментира разговорите и е заявил, че Intel е „дълбоко ангажирана с подкрепата на усилията на президента Тръмп за укрепване на лидерството на САЩ в технологиите и производството“.

Производителят на чипове изпитва затруднения през последните години, след като изостана в надпреварата за AI технологии, докато конкурентът Nvidia излезе напред. Пазарната стойност на Intel е намаляла повече от два пъти – до 104 млрд. долара (77 млрд. паунда), от 2020 г. досега.

Тази седмица чип гигантите Nvidia и AMD се съгласиха да плащат на американското правителство 15% от приходите си от Китай – още един пример за директна намеса на администрацията на Тръмп в частния сектор.

Планираната фабрика на Intel в Охайо, която според съобщенията е ключова част от преговорите с Вашингтон, беше представяна като важен елемент от бъдещето на компанията. Целта беше тя да се превърне в най-голямото съоръжение за производство на чипове в света, но реализацията ѝ срещна множество забавяния. Въпреки че е необичайно правителството на САЩ да подкрепя пряко една компания, помощта за Intel може да бъде „специален случай“ заради високия залог за лидерството на Америка в производството на чипове, смята технологичният анализатор Остин Лайънс.

Според него, Intel е най-добрият шанс на САЩ да се конкурира с глобални съперници като TSMC и Samsung, а заводът в Охайо би гарантирал, че страната ще може да произвежда висококачествени полупроводници на своя територия.