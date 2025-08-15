От джаз под звездите до торта в „Стрелбище“ – какво ни очаква този уикенд

Този уикенд София се превръща в сцена за множество събития, подходящи както за семейни разходки, така и за любители на културата, музиката и добрата храна.

На 16 и 17 август, от 17.00 до 22.00 ч., Sofia Summer Fest (бул. „Черни връх“ 4) ще бъде домакин на четвъртото издание на фестивала „Моята София. Младите с каузи“. Входът е свободен, а програмата е наситена с концерти, спортни активности, дискусии със здравни специалисти и арт инсталации.

В събота сцената ще бъде завладяна от рап триото Жлъч /Григовор/Гена, а в неделя под звездите ще звучат джаз интерпретации от Милица Гладнишка, Васил Спасов и Михаил Йосифов секстет.

Посетителите ще могат да се насладят както на музиката, така и на спортни игри като лакрос, бейзбол и крикет. Те ще могат да потанцуват или да се включат в арт работилници.

Любителите на десерти ще могат да отбележат съботния ден с откриването на нов обект на Mishka Bakery (ул. „Хайдушка гора“ 118 в Ж. К. „Стрелбище“). От 11:00 до 19:00 часа гостите ще имат възможност да опитат сладки изкушения, а точно в 12:00 часа ще бъде разрязана празнична торта.

Ако не сте много по десертите, то за вас има и план Б – на бул. „Мадрид“ 2, FunCooks Kitchen Takeover ще предложи двудневно гастрономическо преживяване (на 16 и 17 август от 12:00 ч. до 22:30 ч.) с улични специалитети – от елоте (мексиканско ястие) с пикантна майонеза до студени нудли и пиле, увито в тортила, с чедър, моцарела и гочуджанг (корейска люта паста от чили, направена от лепкав ориз, соеви зърна и червен пипер).

За запалените читатели на криминални романи и трилъри, на ул. „Узунджовска“ 9 в събота и неделя (16:00–20:00 ч.) ще се проведе лятна разпродажба, където цените ще започват от 0 лв. и ще достигат до максимум 5 лева. Сред авторите са имена като Дан Браун, Агата Кристи и Стивън Кинг, а колекцията включва и книги на английски, френски, немски и руски.

В градината на Kino Cabana, в събота от 16:00 ч., The Garden Cut / Take 3 ще предложи диско вечер с вход свободен. В неделя (17 август) от 19:00 ч. на същото място се провежда DJUST Summer/ Sour Night с коктейли на промо цени.

А ако търсите забавни преживявания за малчуганите, не пропускайте в събота, от 11:00 часа, на сцената на „Централни хали“ детския спектакъл „Море от ваканция“, където пиратът Джак Дървен Крак и русалката Лалка ще поведат малчуганите на околосветско пътешествие.

С толкова богата програма, София предлага този уикенд разнообразни преживявания за всеки вкус – от културни и музикални събития, през семейни забавления, до гурме изненади и трилър находки.

Симеон Коен