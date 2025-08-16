Путин се завърна от изолацията

Усмивката му от прозореца на лимузината на Тръмп каза всичко: след години западна изолация Путин се завърна в най-могъщата държава на света.

Бяха минали 10 години от последното му посещение в САЩ и още повече – откакто беше приет за голяма президентска среща. След нахлуването в Украйна през 2022 г. Путин беше превърнат в парий в много западни столици и дори заплашен с арест от Международния наказателен съд. (Аляска беше избрана и защото САЩ не са член на МНС.)

Но изолацията приключи с кацането му в Анкъридж. Червен килим, прелитане на изтребители и аплодисменти от самия американски президент – посланието на Тръмп беше ясно: Путин се завръща на световната сцена.

Добавяне на съветници към срещата

Изненадата дойде точно при кацането на Тръмп: вече нямаше да има среща на четири очи само с преводачи. Вместо това по двама съветници се присъединиха към всеки лидер.

Това беше промяна спрямо първоначалния план. Белият дом не обясни причината, но така бе избегната мистерията, която често обгръщаше предишните лични разговори между двамата.

Американската делегация включваше държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф. Това може да осигури повече яснота през следващите дни – особено ако Русия представи версия на събитията, различна от тази на САЩ.

Единствената спомената бъдеща среща беше евентуална нова с Путин. „Ще ви говорим отново много скоро и вероятно ще се видим много скоро,“ каза Тръмп.

„Следващия път в Москва,“ отговори Путин на английски – намек, който сякаш изключва Зеленски от разговора.

Все пак имаше един момент, известен само на Тръмп и Путин: краткото им пътуване заедно в президентската лимузина от пистата до залата за срещи. Там нямаше нито съветници, нито преводачи – само агенти на Сикрет сървис. Съдържанието на разговора остава известно единствено на тях двамата.

