Украинските медии определят срещата в Аляска като „позорна“ и „безполезна“

Украинските медии остро разкритикуваха срещата на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, като водещ англоезичен вестник я нарече „позорна“.

В редакционна статия, публикувана в събота сутринта местно време, The Kyiv Independent написа, че срещата е била „Отвратителна. Позорна. И в крайна сметка безполезна.“

Онлайн изданието заяви, че Тръмп не е изпълнил предупреждението си за „сериозни последствия“ за Русия и отбеляза какво е спечелил Путин от срещата. „Вече не е международен парий, (Путин) най-накрая беше приет – и уважаван – от лидера на свободния свят. Предшественикът на Тръмп нарече Путин убиец; Тръмп го посрещна като крал,“ се казва в статията.

Друга украинска журналистка, Кристина Бердинских, изрази същата позиция в събота, като написа във Facebook: „Сто комплимента за Путин, червен килим за душата, изтребители в небето за сплашване – и нищо накрая.“ Тя добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „провалил“ постигането на примирие на срещата.

Украински политици и активисти също поставиха под въпрос ефективността на срещата.

Ярослав Железняк, депутат от украинския парламент, каза в публикация в Telegram рано в събота: „Изглежда, че станахме свидетели на още едно голямо и красиво американско нищо…“

Гражданският активист и бивш депутат Мустафа Найем критикува Тръмп за това, че е приел Путин: „Америка доброволно се присъедини към дългата редица от онези, които вярваха, че е възможно да се ръкуваш с палача, без да се изцапаш с кръвта му.“

