„Ангели на пътя“ организират протест-бдение на мястото, където кола се вряза в рейс

Сдружение „Ангели на пътя“ организира тази вечер от 19.00 часа протест-бдение в София на мястото, където стана катастрофата, при която кола се вряза в автобус и уби сирийски лекар. Бусът бе спрял на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“. В анонса си към предстоящото събитие „Ангели на пътя“ коментират: „Някои пътни екзекуции са толкова публични, че обществото леко се посъбужда. Но само виртуално – пише, коментира, възмущава си, споделя. И после пак заспива. Пострадалите обаче са осакатени и убити съвсем реално. И са в болници и гробища! Завинаги!“

Припомняме, че в резултат на катастрофата, причинена от 21-годишния Виктор Илиев, освен че почина сирийският лекар Иса Али, има петима ранени – четирима, от които са в критично състояние и са настанени във ВМА и в „Пирогов“.

По-рано днес от сдружението настояха Националното следствие да поеме разглеждането на инцидента в „Слънчев Бряг“, при който 18-годишният Никола Бургазлиев с АТВ помете петима пешеходци. Те са изпратили писмото си до парламента, силовите институции, прокуратурата, Висшия съдебен съвет.

Припомняме, че сред пострадалите в „Слънчев бряг“ са три деца и двама възрастни. В момента в реанимацията в бургаската болница са 4-годишно момченце и майка му. Те са с тежки черепно-мозъчни травми и в изкуствена кома. В болница със счупен таз остава и служител на близък хотел. Другите две деца са по-леко пострадали, но също имат поражения. В същото време Бургазлиев бе пуснат под домашен арест, а роднините и семейството на пострадалата жена се опасяват, че той няма да получи адекватна присъда, тъй като родителите му работят в полицията.

От „Ангели на пътя“ подкрепят исканията на роднините и семейството инцидентът да бъде разследван не на местно ниво, а от Националната Следствена Служба в София. Според тях обективността вече е компрометирана. Те изброяват и конкретни аргументи, като един от тях е, че пробите за алкохол и наркотици на Бургазлиев са взети не пред свидетели, а в полицейския участък. Освен това запис от инцидента показва, че пълнолетният не е оказал помощ на пострадалите, както твърди полицията.

Не на последно място младежът е с обвинение за средна телесна повреда при положение, че след катастрофата има двама души, които са с опасност за живота.