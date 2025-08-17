През 2024 г. най-малко 69 000 българи са употребили хероин

Министерството на вътрешните работи разпространи притеснителни данни от Националното изследване „SOVA 5“, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании, според което през изминалата 2024 г. поне 69 000 българи на възраст 15–64 години са употребили хероин.

От МВР припомнят, че той е изключително опасен, защото е 2–3 пъти по-силен от морфина, води до пристрастяване още след първите дози и тъй като често е смесван с фентанил, рискът от фатален край при употребата му се покачва многократно. Той убива като блокира дишането и при предозиране смъртта настъпва за минути.

Дори и да бъде 100% гарантирано, че не е смесен с фентанил, продължителната му употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.

От МВР отбелязват и кои са признаците, по които човек може да познае, че негов близък употребява хероин – това са постоянно стеснени зеници, дори на тъмно; сънливост и мудни реакции; следи от игли по ръцете; рязка загуба на тегло и лоша хигиена, както и социална изолация и промяна в поведението.

Органите на реда поясняват и защо борбата с разпространението на хероина е толкова трудна – годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара. Въпреки това от МВР поясняват, че през изминалата година при техни съвместни операции с Агенция „Митници“ са задържали над 868 кг хероин.

„Няма безопасна доза! Единствената защита – да не го опитваш!“, завършват от МВР информацията си, разпространена в профила им във „Фейсбук“.