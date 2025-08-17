И в Стара Загора се наложи кметът да включи BG-Alert заради пожар – вече под контрол

Пожарът, който избухна този следобед в местността „Седмия километър“ край Стара Загора и заради който кметът Живко Тодоров обяви частично бедствено положение и за първи път задейства системата за ранно предупреждение BG-Alert, вече е под контрол, съобщи БНР.

Няма пострадали хора, но между 15 и 20 къщи са напълно изпепелени от общо около 300 постройки в гъсто населения район.

Старши комисар Стоян Колев – директор на пожарната в Стара Загора – призна, че за рекордно кратко време са се задействали 8 институции и структури, включително Министерството на отбраната – с помощта с хеликоптерите, както и модулът за наземно гасене. Благодарение на това, въпреки че е имало над 1000 души застрашени от пожара, се е разминало без жертви. Пожарникарите са изнасяли хора на ръце от застрашените къщи, разказа още Колев.

На място действат 14 екипа на пожарната от цялата област, включително огнеборци от Сливен и Пловдив. В гасенето участват два хеликоптера от авиобаза „Крумово“, военнослужещи, служители на горските стопанства и десетки доброволци.

Причините за пожара се разследват, като се проверяват множество сигнали. Полицията регулира трафика и координира евакуацията на възрастните и трудноподвижни хора, обясни директорът на полицията в Стара Загора – страна старши комисар Красимир Христов.

Дежурни екипи ще останат на терен през цялата нощ за наблюдение и реакция при евентуално възобновяване на огъня. Огледите тепърва предстоят.

В района временно е спряно електрозахранването. Частичното бедствено положение остава в сила поне в следващите 24 часа, обяви Николай Диков, секретар на общината.