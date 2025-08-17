„Ангели на пътя“ на мястото на катастрофата с колата, влетяла в рейс: Спазвайте законите

С плакати „Твоят избор може да отнеме живота на друг“, „Изразяваме дълбока болка и възмущение от малките присъди за погубените животи“, „България няма деца за убиване“, „Булевардите не са писти“ от сдружение „Ангели на пътя“ се събраха на мястото на катастрофата на бул.“Константин Величков“ и бул. „Възнесение“, където в ранните часове на 15 август кола се вряза в бус. Днес Софийският градски съд остави за постоянно в ареста шофьора на автомобила – 21-годишният Виктор Илиев, обвинен за тежката катастрофа, при която загина Иса Али – лекар от Сирия, а други четирима души са с опасност за живота и са настанени за лечение във ВМА и в „Пирогов“.

Близките на загиналите от сдружението „Ангели на пътя“ отправиха различни послания към гражданите. Красимир Арсов – бащата на Филип – момчето, блъснато от кола, докато пресичаше на пешеходна пътека ул. „Гурко“ в София отбеляза, че на водачите трябва непрекъснато да се повтаря: „Mоля ви, карайте внимателно, спазвайте законите, карайте със скоростта, която е определена. Това не е магистрала тука, не карайте употребили алкохол. Не карайте, употребили упойващи вещества!“

Арсов добави и че много сериозните наказателни мерки, както и много големите глоби, приети, по думите му, с хиляди усилия от Народното събрание, трябва да останат, за да дадат ефект.

Други близки на загинали на пътя определиха случилото се в ранните часове на 15 август като атентат, подчертавайки че е недопустимо по подобен начин да се губи човешки живот. Имаше силно изразено възмущение, че 20-годишни осъдени, дрогирани, пияни убиват нашите братя, деца и родители.