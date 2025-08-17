След 6 часа гасене пожарът край Българово е потушен

Големият пожар край Българово е потушен. В гасенето, продължило шест часа, се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, шест водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори, техника на земеделски стопани и над 100 доброволци, сред които и 17-годишни момчета.

Резултатът от запалените огньове в дворовете на две къщи във вилната зона „Лозницата“, откъдето и тръгва пожарът, са една обгазена 85-годишна жена, общо 17 изгорели постройки и 4 000 декара унищожена борова гора и пасища.

Кметът на Бургас Димитър Николов активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT и хората от рисковите зони бяха евакуирани.

Кметът на Българово Константин Щерионов обяви, че има задържан за предизвикания пожар, като е образувано досъдебно производство.