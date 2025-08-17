Тръмп отхвърля искането за прекратяването на огъня в Украйна, съюзявайки се с Путин

След срещата им на върха в Аляска на 15 август, американският президент Доналд Тръмп застана ден по-късно на страната на руския си колега Владимир Путин, възприемайки предпочитанието му за постигане на всеобхватно мирно споразумение, основано на отстъпването на незавладяна територия от Украйна на Русия, вместо спешното прекратяване на огъня, което стопанинът на Белия дом заяви, че иска. Промяната би могла да даде предимство на Москва в преговорите за спиране на боевете, които трябва да продължат в понеделник, когато президентът на Украйна Володимир Зеленски отиде във Вашингтон. Това би било и отклонение от стратегията, за която Тръмп и европейските съюзници, както и украинският лидер, се бяха договорили преди следеното от цял свят събитие в Аляска, и предизвика хладен прием в Европа, която нееднократно е била свидетел как американският президент е променял позициите си по отношение на Украйна, след като е говорил с Путин.

Тръмп написа в социалните мрежи в сутрешните часове на 16 август, че е разговарял по телефона със Зеленски и други европейски лидери след срещата си с руския си колега. И посочи, че всички са решили, че „най-добрият начин да се сложи край на ужасяващата война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което би сложило край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня, което често пъти не е валидно“.

Според двама висши европейски служители, информирани за разговора, стопанинът на Белия дом е заявил пред европейските лидери, че смята, че може да се договори бързо мирно споразумение, ако Зеленски се съгласи да отстъпи останалата част от източния Донбас на Русия, дори онези райони, които не са окупирани от руски войски. В замяна Путин е предложи прекратяване на огъня в останалата част на Украйна на сегашните бойни линии и писмено обещание да не атакува отново съседната страна или която и да е европейска държава, допълнили пожелалите анонимност източници.

Европейските лидери публикуваха публично изявление, което не противоречи на Тъмп, но също така не подкрепя твърдението му, че мирните преговори са за предпочитане пред прекратяването на огъня. Великобритания, Франция, Германия и други приветстваха усилията на американския президент да спре войната, но заплашиха да увеличат икономическите санкции срещу Русия, „докато убийствата в Украйна продължават“. Тръмп, от своя страна, потвърди съобщението на Зеленски, че украинският президент ще пътува до Белия дом в понеделник (18 август). И отбеляза, че ако това посещение мине добре, ще насрочи друга среща с Путин.

Прескачането на преговорите за прекратяване на огъня и директното преминаване към мирно споразумение беше искане на руския президент в дългите дипломатически усилия за спиране на войната в Украйна, започнала през февруари 2022 година. И би позволило на Русия да премине директно към преговори за размяна на територии и други обременяващи изисквания към Киев.

Предвид последните постижения на руските войски на бойното поле, прекратяването на огъня би дало отдих на украинските сили и би лишило Путин от известно влияние на масата за преговори. Докато, в противен случай, Русия може да продължи войната, в която има предимство: руската армия е забила клин в украинската отбрана на изток, а украинските власти предупредиха, че Москва е струпала сили и техника за нови офанзиви.

След срещата си с руския президент в Аляска обаче, Тръмп промени курса и в частни разговори със Зеленски и европейските лидери ги е информирал за промяната. Тя е сериозно отклонение от „принципите“, за които са се споразумели американският лидер и европейските му колеги през тази седмица по време на телефонен разговор, организиран от германския канцлер Фридрих Мерц. Те включваха отказ да се обсъждат условията на мирен план, докато не бъде прекратен огъня.

„Зеленски, който не участва в срещата на върха на 15 август, посочи в официално изявление, че той и Тръмп ще „обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“. То остави впечатление, че беше внимателно, за да не противоречи открито на призива на Тръмп за пряко мирно споразумение вместо прекратяване на огъня. Но Зеленски все пак настоява „убийствата трябва да спрат възможно най-скоро“, което предполага, че той все още дава приоритет на прекратяването на огъня.

В интервю за Fox News след разговора в Аляска, американският лидер прехвърли отговорността за осигуряването на мир върху Киев: „Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи“, каза той. И добави, че „европейските нации трябва да се включат малко.“

Зеленски и европейските лидери категорично се противопоставят на отстъпването на незавладяваната земя, която също така съдържа важни отбранителни линии и е богата на минерали. Русия освен това поиска Украйна да се разоръжи, да се закълне, че ще се откаже от присъединяването си към НАТО и да смени правителствата. В съвместното си изявление европейските съюзници от северноатлантическия блок пропуснаха да повторят твърдението на Тръмп, че мирните преговори са за предпочитане пред прекратяването на огъня, но приветстват усилията му да спре войната и декларацията, че Америка ще допринесе за бъдещите гаранции за сигурност след всяко мирно споразумение.

Като цяло обаче езикът и тонът им сякаш имаха за цел да уверят света, че Европа стои зад Украйна в ключови области, в които Тръмп може би отсъства. Защото в изявлението, подписано от лидери от Великобритания, Франция, Германия, Финландия, Италия, Полша, Европейския съюз и Европейския съвет, е включена заплаха за поддържане на натиска върху Русия и увеличаване на икономическите санкции срещу Москва, „докато убийствата в Украйна продължават“ и „докато не се постигне справедлив и траен мир.“

Освен приемането на рамката на Кремъл за преговори, все още не е ясно какво е съдържанието, ако изобщо има такова, на споразумението, което Путин и Тръмп смътно обявиха, че са постигнали на 15 август след близо тричасовия им разговор в база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Всеобщото впечатление е, че срещата на върха е приключила предсрочно, защото след първата с няколко помощници и почивка за хранене, американският и руският президент е се е очаквало да има и втора с по-широк кръг участници, но такава е нямало.

В интервюто за Fox News Тръмп предостави малко подробности за онова, което двамата лидери са казали за войната в Украйна, но в замяна подчерта личната им връзка. „Мисля, че срещата беше за 10“, каза стопанинът на Белия дом в отговор на въпроса как би оценил разговорите си с руския президент. И поясни: „В смисъл, че се разбирахме чудесно, а е добре, когато две големи сили се разбират, особено когато са ядрени сили. Ние сме номер 1, а те са номер 2 в света.“