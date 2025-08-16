„Коалицията на желаещите“ ще проведе видеоконференция преди срещата на Зеленски с Тръмп



„Коалицията на желаещите“ ще проведе видеоконференция в неделя следобед – преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон в понеделник. Припомняме, че днес той проведе дълъг телефонен разговор с американския държавен глава Доналд Тръмп – след срещата му с руския лидер Владимир Путин. Към разговора се присъединили и европейски лидери, както и генералният секретар на НАТО – Марк Рюте.

Видеоконференцията ще бъде председателствана от френския президент Еманюел Макрон, от германския канцлер Фридрих Мерц и от британския премиер Киър Стармър, съобщава британският „Гардиън“.

От Елисейския дворец уточняват, че срещата ще започне в 15:00 часа местно време.

По-рано тази събота европейските лидери публикуваха съвместно изявление, в което приветстваха усилията на американския президент, но заявиха намерението си да продължат да подкрепят Украйна с доставки на оръжие и затягане на антируските санкции.

От предстоящия разговор в понеделник – между Зеленски и Тръмп – ще зависи дали ще бъде организирана среща между украинския и руския президент. Според Доналд Тръмп най-добрият начин за уреждане на конфликта е да се премине директно към мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не първо да се постига споразумение за прекратяване на огъня.

Володимир Зеленски написа в „Екс“, че подкрепя предложението на Тръмп за тристранна среща, като според него ключовите въпроси могат да бъдат обсъдени на ниво лидери и един тристранен формат е много подходящ за това. Зеленски подчерта, че сигурността на Украйна може да бъде гарантирана в дългосрочен план както с участието на Европа, така и на Съединените щати.

Според дипломатически източник, цитиран от АФП, Вашингтон е предложил на Киев гаранции за сигурност, подобни на тези, с които се ползват страните членки на НАТО. Предложението било направено именно по време на провелия се днес телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски, няколко европейски лидери и генералния секретар на НАТО – Марк Рюте. Една от гаранциите за сигурността на Украйна, предложена от САЩ, е от типа на задействане на чл. 5 от Договора на НАТО. Предполага се, че тази гаранция е договорена с руския президент Владимир Путин. Припомняме, че колективната сигурност на НАТО се основава именно на принципа на член 5 – ако една държава членка на Северноатлантическия договор бъде нападната, целият Алианс да се застъпи в нейна защита.