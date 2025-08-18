„Български ВиК Холдинг“ извършва проверки за нерегламентирано ползване на вода в Перник

В най-сухите месеци на годината една от основните причини за недостига на вода за питейно-битови нужди е нецелесъобразното й използване. Например тя се използва за поливане на зелени площи и земеделска продукция, отчитат от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Те уточняват, че на 15 август екипи на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник са направили десетки проверки на имоти в населените места в Перник, в селата Рударци, Калище, Гълъбник и Конска.

Целта била да се види кой ползва нерегламентирано питейна вода за поливане на зелени площи. След проведената акция са съставени три констативни протокола за кражба на вода.

От началото на годината са съставени 9 броя констативни протоколи за незаконно ползване на вода: на територията на район Брезник – 2 броя; за район Радомир – 5 броя; за район Перник – 2 брой.

Дадени са насоки и към ВиК оператора за координиране на дейността със съответните териториални органи за спазването на всички ограничения за ползването на питейна вода за непитейни цели.

От „Български ВиК холдинг“ ЕАД призовават всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели. Проверката идва на фона на продължаващото безводие в Плевен и Ловеч, където хиляди се събраха, за да изразят своето недоволство.