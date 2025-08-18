Токио оглавява списък с най-добрите градове за дистанционна работа

Столицата на Япония зае първо място в списъка с най-добрите градове за съчетаване на дистанционна работа и свободно време през 2025 г., според класацията Anywhere Barometer, съставена от швейцарската компания International Workplace Group (IWG).

Токио зае първото място благодарение на бързия си интернет, развитата транспортна инфраструктура, безопасността, разнообразния културен живот и неотдавнашното въвеждане на специални визи за чужденци, които работят дистанционно.

Високото място на града в класацията е повлияно и от близостта му до планини, плажове и национални паркове.

В допълнение към столицата на Япония, в списъка с топ 10 бяха включени Рио де Жанейро, Будапеща, Сеул, Барселона, Пекин, Лисабон, Рим, Париж и Валета.

Градовете бяха оценени въз основа на 12 критерия,

включително климат, скорост на интернет, наличие на гъвкави работни пространства, близост до природни зони, както и наличие и цена на визи за чуждестранни дистанционни работници.

Токио е определян като един от трите „командни центъра“ на световната икономика

наред с Ню Йорк и Лондон.

Токио все още е водещ финансов център, а Токийската фондова борса (TSE) остава сред петте най-големи фондови борси в света. Токио е категоризиран като град Алфа+ от Мрежата за изследване на глобализацията и световните градове. Той се класира на 14-то място в изданието за 2024 г. на Глобалната класация за живот и е класиран като най-безопасния град в света в множество международни проучвания.