Плевенчани на протест заради водния режим – оставиха празни бутилки пред общината

Около 2000 плевенчани се събраха пред сградата на Общината на протест заради водния режим, съобщи кореспондент на БНР. Те оставиха пред официалния вход на сградата десетки празни пластмасови бутилки.

Местните са недоволни от наложения драстичен воден режим в града – от 10 до 19 часа всеки ден те нямат вода. Припомняме, че причината за проблема е авария на магистрален водопровод от група „Черни Осъм“. По повод на водната криза, обхванала Плевен и още 14 населени места, регионалният министър Иван Иванов свика спешна среща във ведомството си. Участвалите в нея – кметове и областен управител – поеха следните ангажименти: от средата на септември да започне подмяна на водопроводите в Плевен; водата да бъде изследвана за питейна годност; предадените проекти в регионалното министерство от общините в Плевен и околностите да бъдат преразгледани и така ще може да се включи подмяната на ВиК мрежата.

Въпреки ясно заявените намерения за действие, днес плевенчани поискаха да се сложи край на празните обещания. Някои от тях настояха да се търси вода от други източници, други обобщиха, че в пустинята имат вода, а те – във вода газят, а жадни стоят. Заканиха се, че ще продължат с гражданското недоволство, като предупредиха, че може да се стигне и до блокиране на пътища.