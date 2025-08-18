Денят по диагонал – 18 август 2025 година

По-малко часове по езици, повече за науки и математика. Това са част от идеите за нови учебни планове. Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че предложените промени имат за цел да балансират натоварването на учениците, без да се премахват езиковите гимназии. Според него намаляването на часовете по чужди езици в осми клас от 18 на 16 ще позволи по-равномерно разпределение на времето за останалите дисциплини. Вълчев подчерта, че предложенията са на етап обсъждане и не представляват нормативен акт.

Светът е отправил поглед с надежда за край на войната в Украйна към историческата среща във Вашингтон. Тръмп ще приеме днес, 18 август, президента на Украйна Володимир Зеленски, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и няколко лидери от Европейския съюз. Пълмомащабната война, която Русия започна през февруари 2022 г. е най-големия конфликт в Европа след Втората световна война. Досега Москва е загубила около един милион военни (убити и ранени), а около 400 000 е равносметката за Киев. Като цяло в момента под руски контрол са около 20 процента от територията на Украйна.

Столицата на Япония зае първо място в списъка с най-добрите градове за съчетаване на дистанционна работа и свободно време през 2025 година. Токио е начело благодарение на бързия си интернет, развитата транспортна инфраструктура, безопасността, разнообразния културен живот и неотдавнашното въвеждане на специални визи за чужденци, които работят дистанционно. Високото място на града в класацията е повлияно и от близостта му до планини, плажове и национални паркове.

Драстичното увеличение на покупките на руски суров петрол от Индия след нахлуването на руски войски в Украйна е „опортюнистично и дълбоко разрушително“ за глобалните усилия за изолиране на Кремъл и ограничаване на военната машина на Владимир Путин, написа търговският съветник на Белия дом Питър Наваро във „Файненшъл таймс“. Той посочи, че Ню Делхи „сега се приближава както към Русия, така и към Китай“ и „ако Индия иска да бъде третирана като стратегически партньор на Съединените щати, тя трябва да започне да се държи като такъв“.

Мъж беше хоспитализиран за седмици и страдаше от халюцинации, след като се отрови, следвайки хранителен съвет от ChatGPT. Медицинско списание, съобщава, че 60-годишен мъж решил да премахне солта от хранителния си режим. За целта той попитал ChatGPT за алтернатива на готварската сол (натриев хлорид), а чатботът му предложил натриев бромид – съединение, което исторически е било използвано във фармацевтиката и промишлеността. В резултат мъжът постъпил в спешното отделение с параноидни заблуди, въпреки че нямал психиатрична история.