Малка източногерманска банка не може да се отърве от крайнодесните си клиенти

Като член на изпълнителния съвет на малка източногерманска спестовна банка, Свен Мюклих никога не е очаквал, че ще има нужда от курсове по самозащита. Но когато крайнодясна екстремистка партия открива сметка в „Шпаркасе Кемниц“ (Sparkasse Chemnitz), е преценил, че те ще са необходима предпазна мярка. „Един човек пристигна гневен и крещеше към мен, докато окачвах транспаранти“, критикуващи ксенофобията, спомня си Мюклих. И допълва, че е трябвало да влезе с колегите си вътре, за да избегнат физическа конфронтация.

Усилията на Мюклих да прекъсне връзките на банката с партията „Свободна Саксония“ (Freie Sachsen), която иска да депортира от Саксония хора, родени извън провинцията, и е под наблюдение от германското разузнаване, го поставиха в центъра на национален дебат за това как да се противодейства на възхода на крайната десница. В Съединените щати и Обединеното кралство Доналд Тръмп и Найджъл Фараж обвиниха кредиторите в политически мотивирано дебанкиране. В Германия дебатът се съсредоточава върху „шпаркасен“ – вид публична банка с регионални корени, чиито по-строги правни задължения им позволяват да обслужват групи, които нямат достъп до финансови услуги от частни кредитори.

Въпросът става все по-остър, особено в Източна Германия, тъй като членове на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ започнаха да заемат места в техните надзорни съвети, които обикновено са съставени от местни политици – структура, предназначена да гарантира публична отчетност, но сега е уязвима на политически промени.

През 2021 г., когато Freie Sachsen подава документи за откриване на сметка, Sparkasse Chemnitz отказва, позовавайки се на задължението си да защитава персонала си, голяма част от който е от имигранти, както и клиентите си чужденци. В банката работят общо около 600 служители.

Sparkasse Chemnitz изглежда изключително неочакван избор за крайнодясна партия, приела Карл Маркс за свой талисман. Веднъж дори тя е издала кредитна карта с лицето на бащата на комунизма – препратка към преименуването на Кемниц на Карл-Маркс-Щадт във времето на социализма във вече бившата Германска демократична република. Адвокат Мартин Колман, който е и ръководител на Freie Sachsen, признава, че Sparkasse Chemnitz далеч не е била първият му избор. Стар познат от университета на Мюклих, Колман настоява, че няма друга алтернатива, освен да поиска банкови услуги от Sparkasse, тъй като вярва, че никоя друга банка няма да обслужва партията.

Колман ръководи адвокатската си практика от порутена сграда в Кемниц, където се помещава централата на Freie Sachsen. По вратите ѝ са изписани графити с антифашистко съдържание. В коридора виси портрет на Хайнрих XIII принц Ройс, предполагаемият водач на заговор за сваляне на германското правителство преди три години.

Колман твърди, че партията му се нуждае от банкова сметка, за да получава дарения и държавни субсидии, обвързани с резултатите от изборите, на обща стойност над 100 000 евро годишно. Това не се отнася за частните банки, твърди Колман, защото „е добре известно, че те са особено предпазливи към хора с различни политически възгледи“. Самият той остава клиент на Sparkasse, след като е отхвърлен от всички останали кредитори.

Freie Sachsen е основана през 2021 г. и води кампания за по-голяма автономия за Саксония, включително потенциално отделяне от Германия. Колман признава, че политическата му сила се стреми да делегитимира конституционния ред на най-голямото европейско стопанство, но отхвърля етикета „десен екстремист“, лепнат от вътрешното разузнаване на Саксония. В комунистическата епоха преди 1989 г., припомня той, са наричали нацисти онези, които са подкрепяли обединението на Германия“.

Когато Sparkasse Chemnitz е предприела безпрецедентната стъпка да оспори заявлението на Freie Sachsen в съда – продължителна битка, започнала през 2021 г., Мюклих е бил наясно, че шансовете са срещу банката. Защото през 2018 г. Конституционният съд на Германия постанови, че над 340-те Sparkassen в страната трябва да предоставят основни банкови услуги на всички, включително на екстремистки групи, освен ако на дадена партия не е официално забранено да се занимава с политика.

Случаят се превърна в еталон за по-масова борба за влияние в рамките на публичните кредитори на Германия, които съставляват около една трета от общия банков сектор.

„С нарастващия си електорален успех, десните партии придобиват способността да влияят върху назначенията в управителните съвети на Sparkasse“, пояснява Михаел Кьотер, вицепрезидент на Института за икономически изследвания в Хале. И допълва, че в момента това все още не е проблем, но ако успехите на „Алтернатива за Германия продължат, може и да се превърне в такъв.

Преди няколко месеца административният съд в Кемниц се произнесе срещу банката, позовавайки се на решението на Върховния съд, че Sparkassen не могат да отказват сметки на политически партии, освен ако те не бъдат официално обявени за незаконни. Според заключението на съдиите, „самото управление на сметки не застрашава… основните права на служителите“.

Така на Sparkasse Chemnitz са останали само символични стъпки, с които да се противопостави на Freie Sachsen. По време на протести на десни групи, кредиторът често окачва на фасадата си банери, защитаващи демокрацията и плурализма. През 2024-а банката е дарила таксите за сметката, платени от Freie Sachsen, на местна инициатива за гей-бежанци. А тази година планира да финансира друг продемократичен проект.

„Съдът на практика ни каза, че можем да откажем услуга само след като служителите вече стоят на вратата с опаковани куфари“, а „дотогава всичко, което можем да кажем, е: „Да, съжаляваме за това – но ръцете ни са вързани,“ коментира Мюклих.