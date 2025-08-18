Финият европейски сигнал към Тръмп: Подкрепата за мира означава подкрепа за Украйна

Докато европейските лидери обсипваха с похвали американския президент Доналд Тръмп за стремежа му да сложи край на войната, те едновременно се опитваха да прокарат и един по-деликатен аргумент, срещу който Тръмп понякога е възразявал в миналото: подкрепата за мира означава преди всичко подкрепа за Украйна.

„Ако искаме да постигнем мир и ако искаме да гарантираме справедливост, трябва да го направим заедно,“ каза италианската министър-председател Джорджа Мелони на Тръмп. „Ние сме на страната на Украйна.“

„Това е отбор Европа и отбор Съединени щати, които помагат на Украйна,“ добави малко по-късно финландският президент Александър Стуб.

Този фин натиск дойде в момент, когато европейските съюзници се опитват да подсилят пълната подкрепа на Тръмп за Украйна във войната срещу Русия, особено след срещата му с руския президент Владимир Путин, която американският лидер определи като „много сърдечна“.

В миналото Тръмп е намеквал, че Украйна може да се наложи да направи значителни отстъпки, за да постигне мир — нещо, което поражда тревоги в Киев и сред европейците, че той може да изгуби търпение заради бавния ход на преговорите и да настоява за споразумение, което останалата част от алианса не подкрепя.

Но докато се готвеше да обсъжда по-фините точки на евентуално споразумение, поне засега Тръмп изглеждаше до голяма степен в съзвучие с Украйна и с лидерите пред него.

„Очаквам с нетърпение да работим заедно и да постигнем чудесен резултат,“ каза той. „За нас е истинска чест, че дойдохте.“

