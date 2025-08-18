Финландският президент благодари на Тръмп за „напредъка“ в прекратяването на войната на Русия срещу Украйна

Финландският президент Александър Стуб похвали американския президент Доналд Тръмп за постигнатия напредък в разговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

„Мисля, че през последните две седмици вероятно постигнахме повече напредък към прекратяване на тази война, отколкото за последните три години и половина“, каза той днес, като посочи символичното значение на събирането на лидерите за обсъждане на гаранции за сигурността на Украйна.

Стуб припомни, че страната му Финландия споделя над 1200 километра граница с Русия, и посочи общата история на двете държави — Финландия е била автономна част от Руската империя от 1809 до 1917 г.

Контекст: Финландия се присъедини към НАТО през април 2023 г., след като руската инвазия в Украйна през 2022 г. тласна дотогава неутралната страна да се откаже от политиката си на необвързаност и да потърси защита в рамките на алианса, воден от САЩ.

Генералният секретар на НАТО: предложението на Тръмп за гаранции за сигурността е „пробив“ в мирните преговори

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че предложението на американския президент Доналд Тръмп за гаранции за сигурността на Украйна представлява „пробив“ в усилията за постигане на мирно споразумение за страната.

„Фактът, че казахте „Готов съм да участвам в гаранциите за сигурност“, е голяма стъпка, наистина пробив, и това променя всичко. Така че благодаря и за това,“ каза Рюте към Тръмп по време на многостранна среща с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом.

По-рано в Овалния кабинет, редом до Зеленски, Тръмп не изключи възможността за изпращане на американски войски в Украйна, за да помогнат за поддържане на бъдещо мирно споразумение. „Ще ви уведомим за това, може би по-късно днес“, каза Тръмп.

Рюте благодари също на американския президент, че е „разчупил задънената улица“ и е успял да доведе руския президент Владимир Путин на масата за мирни преговори.

