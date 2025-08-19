Това беше отговорът на Европа на Путин

В петък, застанал до президента Доналд Тръмп в Аляска, президентът Владимир Путин предупреди Украйна и европейските нации да не „поставят прът в колелото“ на това, което той нарече важен напредък.

Това беше класически опит да се раздели западният съюз.

Срещата в Белия дом в понеделник беше отговорът на Европа.

Тя изглеждаше историческа, напомняйки за великите съюзнически събирания, сложили край на Втората световна война.

Европейските лидери изоставиха всичко и се втурнаха към Вашингтон, защото бяха обезпокоени от случилото се в Аляска, което засили съмненията им относно постоянството на американски президент, който често е критикувал НАТО.

Но това беше начинът, по който Западът би трябвало да работи.

Всеки европейски лидер, на когото Тръмп даде думата, повдигна отделен въпрос. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че предложената от Тръмп тристранна среща на върха с Путин и Зеленски трябва да има четвърто място за Европа. Германският канцлер Фридрих Мерц настоя за прекратяване на огъня, което Путин отказва, с мълчаливото съгласие на Тръмп. Британският премиер Киър Стармър подчерта значението на гаранции за сигурността на Украйна, по модел на клаузата за взаимна отбрана на НАТО.

Това беше забележителна демонстрация на единство от лидери, обхващащи идеологическия спектър – от либерални центристи като Макрон до популистки консерватори като италианската министър-председателка Джорджа Мелони. Напусналата ЕС Великобритания стоеше твърдо рамо до рамо със своите партньори отвъд Ламанша. Гостите на Тръмп бяха добре подготвени и показаха синхрон, който разнообразен блок почти никога не успява да постигне.

Посетителите на Тръмп казаха, че той е отишъл по-далеч от всеки друг в усилията за мир. Те се опитваха да изградят политическа и дори емоционална основа, за да остане един податлив президент ангажиран в дългосрочен план за истински справедлив мир, а не този, който Путин желае.

Нищо от това няма да преодолее множеството на пръв поглед непримирими различия между Русия и Украйна.

Но можете да сте сигурни, че Путин е наблюдавал.

Четете още: Финият европейски сигнал към Тръмп: Подкрепата за мира означава подкрепа за Украйна