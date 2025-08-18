Тръмп и Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп ще приеме в Белия дом украинския държавен глава Володимир Зеленски, за да обсъдят възможностите за прекратяване на войната в Украйна. По-късно към тях ще се присъединят и водещи европейски лидери, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френският премиер Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, премиерът на Италия Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също ще участва в срещата. Американски медии отбелязват, че форматът повтаря февруарската среща, след която Тръмп и Ванс критикуваха Зеленски за управлението на войната и за липсата на достатъчна благодарност към САЩ.

В социалните мрежи Тръмп заяви, че Зеленски може да прекрати войната незабавно, ако пожелае. „Спомнете си как започна. Няма да си върнем Крим, даден от Обама, и няма влизане в НАТО на Украйна. Някои неща никога не се променят“, добави Тръмп.

В същото време българският премиер Росен Желязков подчерта, че сигурността на Украйна изисква устойчива подкрепа както от Европейския съюз, така и от САЩ.