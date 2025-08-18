Велислава Делчева ще обяви името на кандидата за зам.-омбудсман

Омбудсманът Велислава Делчева ще внесе в парламента предложението за избор на заместник-омбудсман, с което ще стане ясно кой от тримата кандидати е оценен най-високо. Процедурата продължава с повторно изслушване в комисията за връзка с гражданското общество, която подготвя доклад за пленарната зала. Омбудсманът представя кандидата, а депутатите могат да проведат разисквания. Заместник-омбудсман се избира, ако бъде подкрепен от повече от половината присъстващи народни представители. В противен случай се открива нова процедура.

Постът на зам.-омбудсман е доста апетитен, защото е част от т.нар. „домова книга„, от която президентът Румен Радев може да избере следващ премиер. На този етап омбудсманът Велислава Делчева категорично заяви, че никога не би приела да стане служебен министър-председател, така че тя би отпаднала като вариант, ако се стигне до предсрочно разпускане на правителството.

Кандидатите за поста на заместник-омбудсман са трима: Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова.

Мария Филипова не потвърди, нито пък отрече да приеме възможността да стане служебен премиер. „На този въпрос (бел ред. – дали ще стане служебен премиер) мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено“, заяви лаконично тя.

Филипова сподели, че ако бъде избрана за заместник на Велислава Делчева, ще организира приемни на омбудсмана в областните градове. Тя предлага още откриване на национална телефонна линия и създаване на мобилно приложение за по-лесно подаване на жалби. Освен това обеща да се заеме с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

Деница Димитрова е била депутат от НДСВ, а по-късно влиза в управителния съвет на фондация „Карин дом“, която подпомага хора с увреждания и техните семейства. Тя припомни, че е участвала в законодателни промени, свързани с въвеждане на квоти за хора с увреждания в държавната администрация, предоставяне на данъчни облекчения и подобряване на достъпа до образование.

Димитрова изрази подкрепа за инициативата на омбудсмана за проверки в интернатите и местата, където се настаняват деца в конфликт със закона. Според нея тези институции трябва да бъдат закрити и заменени с по-модерни и адекватни подходи за работа с младежите. Тя уточни, че там не живеят само деца, извършили нарушения, но и такива, попаднали в подобни центрове заради бедност, скитничество или други социални проблеми.

Марина Кисьова де Хеус пък сподели, че визията ѝ за позицията на заместник-омбудсман се основава на прозрачност, достъпност и модернизация.

Тя разказа, че за 7-те дни от номинацията ѝ до днес е успяла да организира онлайн консултации с 26 неправителствени организации, които от своя страна са споделили, че остават нечути, системно изолирани от процесите на взимане на решения, от правенето на политики, от процесите на законодателни инициативи.

Като заместник-омбудсман тя обяви, че би инвестирала част от времето си в модернизацията на каналите за комуникация на институцията.

На въпрос дали би приела поста министър-председател, Кисьова де Хеус заяви, че промяната в Конституцията е била замислена за хора с висок интегритет и подкрепя тази идея, въпреки последиците, които се виждат. Тя подчерта, че би поела отговорността да стане премиер в случай на извънредно положение, сериозен кризисен сценарий или заплаха за живота на българските граждани, тъй като смята, че това е дълг на всеки, заемащ публична длъжност.