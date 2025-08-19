4 здравословни ползи от кивито

Кивито е истинска „бомба“ от витамини, които могат да помогнат за здравето на сърцето и храносмилателната система. Консумацията му увеличава приема на защитни растителни съединения.

То е малък плод с много вкус, витамини, минерали и мощни растителни вещества. То е сладко, лесно за хапване и силно хранително, а освен това предлага няколко впечатляващи ползи за здравето.

Произхожда от планините и склоновете на югозападен Китай. Днес се отглежда в много части на света, като Нова Зеландия е един от най-големите производители.

Първите семена са внесени там през 1904 г. от учителката Изабел Фрейзър, а по-късно плодът, известен като „китайско цариградско грозде“, е преименуван на „киви“ – по името на местната нелетяща птица.

Ботанически кивито е вид ягода. Най-често се срещат видовете Actinidia deliciosa и A. chinensis.

Най-популярен е сортът „Хейуърд“ (Hayward), с овална форма, кафява мъхеста кора, зелена вътрешност и малки черни семена. Съществуват и жълти (златни) сортове.

Ползи от кивито

Източник на полезни растителни съединения

Съдържа каротеноиди (лутеин, зеаксантин, бета-каротин) и полифеноли с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Те могат да предпазват от сърдечни заболявания, някои видове рак и депресивни симптоми. Подкрепя здравето на сърцето

Изследвания показват, че ежедневната консумация на 2–3 плода може да понижи кръвното налягане, да намали слепването на тромбоцитите и риска от атеросклероза. Наблюдавано е и подобрение в нивата на холестерола. Ползи за храносмилането

Съдържа и разтворими, и неразтворими фибри, които регулират кръвната захар, поддържат чревната флора и подпомагат редовното изхождане. Подходящо е за хора със запек – няколко проучвания показват, че 2 кивита дневно подобряват консистенцията и честотата на изхождане. Отличен източник на витамин C

Осигурява бързо и ефективно повишаване на нивата на витамин C, дори повече от някои други плодове. Това подпомага имунната система, образуването на колаген и защитата на клетките. Проучвания сочат, че редовната консумация подобрява функциите на белите кръвни клетки и намалява възпалителните маркери.

Потенциални рискове

То е безопасно за повечето хора. Основният риск е алергия, най-често заради протеина актинидин. Симптомите варират от сърбеж в гърлото и подуване на езика до по-тежки реакции като обриви, повръщане или ниско кръвно налягане.

