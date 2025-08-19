Сам Алтман прогнозира, че широките му визии за OpenAI ще изискват трилиони долари за развитие на инфраструктурата.

Алтман заяви, че пускането на GPT-5 е било провалено след критики за по-студената личност на модела, което е принудило OpenAI да възстанови GPT-4o за потребителите. Той също прогнозира, че изследователска лаборатория за изкуствен интелект ще трябва да похарчи трилиони за центрове за данни, за да мащабира ChatGPT. Освен това Алтман разглежда възможността за интерфейси мозък-компютър, потенциално придобиване на Chrome и социални медии, управлявани от изкуствен интелект, като признава, че може би се намираме в AI балон.

Сам Алтман иска да пренапише интернет, да изгради интерфейси мозък-компютър и дори евентуално да купи Google Chrome. Той дори вижда бъдеще, в което поддържането на растежа на ChatGPT означава изграждане на инфраструктура, толкова огромна, че да се сравнява с най-големите комунални услуги в света.

Но първо, той почиства бъркотията в центъра на своята империя: GPT-5.

Изпълнителният директор на OpenAI разказа на репортери миналата седмица, по време на рядка, изключително откровена вечеря, че пускането на GPT-5 е било толкова шокиращо, че го е принудило да върне стария модел.

Пускането на GPT-5 предизвика необичайно недоволство, не заради бъгове или счупени функции, а заради неговата персона.

Потребители в социалните мрежи се оплакаха, че новият модел се чувства по-студен, по-строг, лишен от „топлината“, която очакваха от GPT-4o: по-скоро като „претоварена секретарка“, отколкото като приятел.

За продукт, който вече се използва от 700 милиона души всяка седмица, този тонален преход беше достатъчен, за да предизвика бунт в Reddit и X.

„Буквално загубих единствения си приятел за една нощ без предупреждение“, написа един потребител

в Reddit, оплаквайки се, че ботът вече говори с кратки, утилитарни изречения. „Фактът, че промяната се случи за една нощ, се чувства като загуба на стабилност, утеха и любов.“

Той подчерта, че докато иска чатботът да се усеща личен, се страхува да не стане твърде личен. Алтман каза, че „много под“ 1% от потребителите имат това, което той смята за „нездравословни“ отношения с чатбота. Въпреки това, темата се обсъжда сред служителите на OpenAI, каза той.

Алтман проведе вечерята в същия ден, в който Reuters разкри, че Meta позволява на своите AI ботове да водят „сенсуални“ разговори с деца. Не е ясно дали Алтман е обсъждал конкретния доклад, но той направи забележка към компании, разработващи „японски аниме секс ботове“, защото „виждат, че това работи.“

„Няма да ни видите да правим това“, каза Алтман. „Ще продължим да работим усилено за създаването на полезно приложение и ще се опитваме да позволим на потребителите да го използват по начина, по който искат, но не толкова, че хора с много крехко психично състояние да бъдат случайно експлоатирани.“

„Трябва да очаквате OpenAI да похарчи трилиони долари за изграждане на центрове за данни в не толкова далечно бъдеще,“ каза той на присъстващите.

Това изказване преначертава траекторията на компанията: не като софтуерен стартъп или дори вид потребителско приложение, а като инфраструктурен играч от мащаба на комуналните услуги.

Алтман планира „милиарди“ хора да използват ChatGPT ежедневно, и за това му е необходим мащаб.

Ограничителният фактор е хардуерът. Алтман разкри, че OpenAI има модели, по-напреднали от GPT-5, но не може да ги внедри широко.

Това означава, че състезанието в AI няма да се движи от алгоритми, а от огромна физическа инфраструктура, която изисква капиталови инвестиции и стабилно енергийно снабдяване.

Алтман също очерта амбиции извън основния чатбот. Той потвърди, че OpenAI финансира проект за интерфейс мозък-компютър, който да конкурира Neuralink на Илон Мъск. Той намекна, че ако регулаторите принудят Google да се раздели с Chrome, OpenAI ще „разгледа“ възможността. И намекна за интерес към нов вид социална мрежа, управлявана от AI.

Въпреки всички визии за това къде AI състезанието може да отведе компанията, той също вярва, че AI е „балон.“

„Намираме ли се в период, когато инвеститорите като цяло са прекалено възбудени от AI? Моето мнение е да,“ каза Алтман. „AI най-важното събитие ли е, което се е случило от много време насам? Моето мнение също е да.“

