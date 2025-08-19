Киев предлага на Тръмп оръжейна сделка за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност

Украйна ще поеме ангажимент да закупи американски оръжия на стойност 100 млрд. щ. долара, финансирани от Европа, в опит да получи гаранции за сигурността си от Съединените щати след след мирно споразумение с Русия, пишело в документ, който са прочели репортери на „Файненшъл таймс“. Съгласно предложенията, Киев и Вашингтон ще сключат и сделка на стойност 50 млрд. долара за производство на дронове с украински компании, които са пионери в технологията след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 година.

Украинската страна е споделила предложенията за нови споразумения за сигурност със Съединените щати, които не са били съобщавани преди това, в списък с теми за разговор с европейските съюзници преди срещата с американския президента Доналд Тръмп в Белия дом на 18 август, според четири запознати с въпроса лица. В документа не се посочвало какви оръжия иска да закупи Украйна като част от сделката, но Киев е заявил ясно желанието си за поне 10 произведени отвъд Атлантика системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, за да защити градовете и критичната си инфраструктура, както и други ракети и оборудване. Документът не уточнява каква част от сделката за дронове ще бъде обществена поръчка или инвестиция.

Украинската позиция има за цел да угоди на желанието на Тръмп да облагодетелства американската индустрия. На въпрос в понеделник в Белия дом за по-нататъшна военна помощ на Съединените щати за Украйна, Тръмп отговори: „Ние не даваме нищо. Продаваме оръжия.“

В документа е описано подробно как Украйна възнамерява да контраатакува американската позиция след очевидното съгласие на Тръмп с позицията на Русия за прекратяване на войната след срещата си с президента Владимир Путин в Аляска през миналата седмица. В него се повтаря призивът на Украйна за прекратяване на огъня, който стопанинът на Белия дом подкрепяше, но от който се отметна след разговора с Путин в полза на стремежа към всеобхватно мирно уреждане на конфликта.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза на Тръмп на 18 август по време на публична част от срещата с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери във Вашингтон, че групата би искала помощта на американския лидер за споразумение за прекратяване на огъня, преди да се предприемат каквито и да било следващи стъпки. „Не мога да си представя, че следващата среща ще се проведе без прекратяване на огъня“, каза Мерц. И призова: „Нека работим по този въпрос и нека се опитаме да окажем натиск върху Русия, защото доверието в тези усилия, които предприемаме днес, зависи поне от прекратяването на огъня.“

В документа се казва, че „трайният мир ще се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия“. И се добавя, че скорошни кадри в руските медии показват, че Кремъл не е сериозен по отношение на потенциално мирно споразумение и има ниско мнение за управлението на Тръмп, позовавайки се на пренебрежителни коментари за американския президент, направени от видния телевизионен водещ Владимир Соловьов. В един от тях той се подиграва на американския президент, че е „заплашил“ Русия, заявявайки, че Москва може „да унищожи (Съединените щати) с ядрени оръжия“.

„Украйна няма да приеме никаква сделка, включваща териториални отстъпки на Русия, и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към пълноценно мирно споразумение“, се казва в документа. В него се потвърждава също, че Киев отхвърля предложението, отправено от Путин към Тръмп в Аляска, за замразяване на останалата част от фронтовата линия, ако украинците изтеглят войските от частично окупираните източни региони Донецк и Луганск. Защото това би създало „плацдарм за по-нататъшно и бързо настъпление на руските сили към град Днепър“ и би позволило на Кремъл да „постигне целите на агресията с други средства“.

Киев смята, че опитът на Русия да уреди териториалните въпроси преди по-нататъшни преговори за трайно мирно споразумение би бил свършен факт, без да прави нищо, за да гарантира бъдещата сигурност на Украйна, според документа.

Украинското правителство настоява също да получи пълно обезщетение от Русия за нанесените поражения по време на войната, които потенциално да се изплатят от замразените от Запада руски актви в размер на 300 млрд. щ. долара. А всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде направено само ако Москва спазва бъдещото мирно споразумение и „играе честно“.