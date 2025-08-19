Швейцария е перспективен икономически партньор за България със стокооборот от 809 млн. евро

Конфедерация Швейцария има нов посланик в България. Пиер Хагман вече връчи акредитивните си писма на заместник-министърът на външните работи Николай Павлов. Двамата са обсъдили редица теми от двустранния дневен ред, с акцент върху успешното партньорство в сферите на бизнеса и икономиката, науката и иновациите, културния обмен и други.

Успешно се прилага у нас Швейцарско-българската програма за сътрудничество, част от което са и достиженията на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, който е значим пример за ползотворното сътрудничество между България и Швейцария в областта на технологиите.

Конфедерация Швейцария е перспективен икономически партньор за България.

Стокообменът ни през последните години расте. През миналата година той е в размер на 809.2 млн. евро. Търговското салдо обаче е отрицателно за нашата страна.

Сред водещите стоки в българския износ за 2024 г. са апаратура за управление на електрически вериги, медни руди и техните концентрати, злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах и други. В швейцарския внос влизат медикаменти, злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах, пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите и състезателните автомобили и други.

По данни на БНБ, сумарните

швейцарски инвестиции в България възлизат към декември 2024 г. на 3.72 млрд. евро.

Швейцарските инвеститори осъществяват своята дейност у нас в традиционно бързо развиващи сектори като енергетика, хранително-вкусова промишленост, циментова индустрия, електроника и електротехника, производство на индустриални батерии и други. Големи швейцарски фирми са членове на камарата – „Рош“ е компания-новатор в областите фармация и диагностика, Adecco България е част от глобалното семейство на водещата световна компания за услуги в сферата на човешките ресурси – Adecco Group, Swiss International Air Lines (SWISS) е най-голямата авиокомпания в Швейцария и други.

Българо-швейцарската търговска камара подпомага и стимулира на икономическите и търговски връзки между двете страни.

Бони Бонев е председател на камарата. Организацията е с централен офис в София и предлага информация, контакти и услуги на своите партньори от двете държави. В нея членуват предприятия от всички стопански отрасли, производители и доставчици на услуги, вносители и износители, големи международни компании и средни и малки предприятия.

Наскоро на среща министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и представителите на Българо-швейцарската търговска камара обсъдиха възможностите за задълбочаване на връзките с швейцарските компании в сферата на иновациите и на дуалното образование. В разговора беше обърнато внимание и на насърчаване на отношенията между малките и средни фирми от двете страни, които са гръбнакът на икономиката.

Представителите на Българо-швейцарската търговска камара отбелязаха, че швейцарските инвеститори се интересуват от създаване на развойни центрове в България, където вече има добри примери в това отношение. Ще продължи и работата за популяризиране на страната ни като инвестиционна дестинация пред швейцарските компании.