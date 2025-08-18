Тръмп: Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна, но „възможни териториални размествания“ ще бъдат обсъждани

Тръмп заяви, че след срещата си на върха с Путин вярва, че мирът е „в обсега на ръка“.

По думите му, като „значителна стъпка“, Путин се е съгласил Русия да приеме гаранции за сигурността на Украйна.

Той добави, че лидерите на тази среща ще обсъждат „кой какво ще прави, по същество“, що се отнася до бъдещата сигурност на Украйна.

Тръмп изрази оптимизъм, че групата може да постигне споразумение, което да възпре бъдеща агресия срещу Украйна, като добави:

„Аз всъщност мисля, че няма да има такава. Дори смятам, че това е доста преувеличено.“

„Мисля, че европейските държави ще поемат голяма част от тежестта“, каза той, като отново подчерта, че САЩ ще участват. „Ще им помогнем.“

Той добави, че на срещата ще бъде обсъдено и „възможно разместване на територии“ — тревожен сигнал за Украйна.

Зеленски към медиите:

Зеленски заяви, че е имал с Тръмп „конструктивна, конкретна“ среща, „много добър разговор“.

Той повтори, че сигурността на Украйна зависи от европейските държави, които присъстват, и от Съединените щати. „Много важно е САЩ да дадат толкова силен сигнал и да са готови за гаранции за сигурността,“ каза той.

Четете още: Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп