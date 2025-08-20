Кабинетът ще задейства процедурата за избор на обществени превозвачи в жп транспорта

Кабинетът ще приеме решение за провеждането на процедура за избор на обществени превозвачи за пътнически железопътен транспорт. Точката е част от дневния ред на Министерския съвет.

Търсят се превозвачи за три лота, които наред с „БДЖ Пътнически превози“ ще се конкурират и частни жп превозвачи. Ако всичко върви по план, до края на годината ще има избран превозвач за всеки от трите лота и от 13 декември 2026 г. държавните железници няма да са единствените, които возят пътници.

Министерският съвет ще обсъди на днешното си редовно заседание и проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.

На 8 май Министерският съвет одобри проект на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро. Подписването на споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, „Образование 2021- 2027 година“.

Правителството ще обсъди и разрешение за влизане и пребиваване на научноизследователски кораб, плаващ под знамето на Турция, в морските пространства на България от 5 до 20 септември т.г. за участие в научна експедиция.

В дневния ред на министрите са и проекти на решения за отпускане на персонална пенсия по Кодекса за социално осигуряване, както и за промени в Закона за медицинските изделия.