Amazon губи ключов разработчик на процесори, който се присъединява към Arm

Компанията Arm засилва позицията си в разработването на полупроводници, като привлича водещи експерти в индустрията. Така, според Ройтерс, наскоро стана известно за прехвърлянето на Рами Синно, ключов архитект на чиповете Amazon Trainium и Inferentia, към британския холдинг.

Рами Синно е бил директор по разработването на чипове в облачното подразделение AWS на Amazon. В най-голямата компания в света по оборот сред продаващите стоки и услуги чрез интернет той играе ключова роля в създаването на специализирани процесори Trainium и Inferentia, предназначени за използване във вътрешната изчислителна инфраструктура на AWS, най-големият играч на пазара на облачни услуги.

Този преход е поредно потвърждение за променящата се стратегия на Arm.

Традиционно компанията лицензира своята интелектуална собственост на трети страни производители на чипове.

Напоследък обаче Arm активно заявява намеренията си да разработва не само отделни процесорни единици, но и пълноценни системи на чип (SoC) или чиплети.

Опитът на Рами Синно в създаването на високопроизводителни специализирани чипове се вписва идеално в новата парадигма за разработка на Arm. Той не е единственият високопоставен специалист, който британският холдинг е привлякъл от други компании. В екипа на Arm вече има ръководители и инженери от HPE, Intel и Qualcomm, които имат значителен опит в създаването на процесори и сървърни системи, базирани на тях.