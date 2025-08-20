Само за юли са иззети над един тон канабис и 500 кг марихуана

Над един тон канабис и близо 500 килограма марихуана са иззети в периода 1-31 юли, като в този период са се увеличили с два пъти разкритите лаборатории за производство на наркотици. Това сочи ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между МВР и прокуратурата.

В страната са проведени 596 специакции, за престъпления, свързани с процеса на наркопласиране, и са задържани 785 души. Образувани са 896 досъдебни производства. В сравнение с месец май – задържаните за наркопласиране тогава са 749, досъдебните производства – 869, а спецакциите – 489, при които са задържани 236 килограма марихуана, а 9 лаборатории са разбити.

През юли разкритите лаборатории и площи за производство и отглеждане на наркотични вещества са 40, като за сравнение те са били само 22 през юни.

Сред по-характерните случаи, посочват от МВР, е досъдебно производство, при което са разкрити 6 ниви с 526 канабисови растения в планината Огражден. В землището на село Зойчене, община Петрич, са открити 2 ниви, засети с общо 330 растения с общо тегло 757 килограма, реагиращи при полеви наркотест на канабис. В хода на същата операция в община Петрич, в землището на село Крънджилица е открита нива с 55 растения с общо тегло 82.5 кг, а в землището на село Драгуш са открити 3 ниви със 141 канабисови растения с общо тегло 245.5 килограма.

От Специализираното междуведомствено звено отчитат и че са провели 411 операции за противодействие на нелегалната миграция. При тях са задържали 51 незаконно пребиваващи в България – граждани на трети страни. Образувани са 45 досъдебни производства, като задържаните за незаконно превеждане през границата ни са 99 души. През юли са влезли в сила общо 400 съдебни актове – и за незаконно пребиваване, и за трафик на хора.