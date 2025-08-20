Близо 245 000 контрабандни цигари откриха митничари на „Капитана“

Близо 245 000 къса контрабандни цигари откриха митнически служители на “Капитана” при две отделни проверки на товарен автомобил и автобус, информират от Агенция “Митници”.

Първият от случаите е станал на 16 август около обяд, когато на МП “Капитан Андреево” пристига товарен автомобил, управляван от български гражданин. Нашенецът декларирал, че не превозва друга стока освен упоменатата в редовните документи – алуминиеви профили. След направения анализ на риска превозното средство е пренасочено да премине митнически контрол, включително с рентген, при който са отбелязани съмнителни плътности в товарното помещение.

При последвалата намеса сред декларираната стока са открити 141 800 къса (7090 кутии) цигари без български акцизен бандерол, т. е. контрабандни.

Ден по-късно на 17 август на същия пункт е спрян и автобус с румънска регистрация, като в него са укрити 103 000 къса (5150 кутии) цигари без акцизен бандерол. Те са били открити в личния багаж на един от пътниците.

От Агенцията допълват, че на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени през държавната граница акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи, като от институцията уточняват, че от началото на годината до момента митническите служители на МП “Капитан Андреево” са задържали близо 26 000 000 контрабандни цигари.