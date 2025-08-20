Какво се случва, ако пиете от пластмасова бутилка за вода, оставена в гореща кола

Изследвания сочат, че може да изложите тялото си на микропластмаси, химикали и метали.

Микропластмасите — пластмасови частици по-малки от 5 милиметра — се съдържат в храната, водата, дрехите, козметиката, продуктите за лична хигиена и в околната среда.

И в пластмасовите бутилки за вода.

При определени обстоятелства тези бутилки, особено еднократните, които не са толкова устойчиви, могат да отделят пластмасови частици, както и химикали и метали във водата, показват проучвания.

Еднократните бутилки са направени от тънка пластмаса, наречена полиетилен терефталат (PET).

Въпреки че изглежда твърда за невъоръжено око, пластмасата не е масивен материал, а е „сплетена мрежа“, в която молекули, включително химикали, постепенно се освобождават, обяснява Бил Карол, доцент по химия в Университета в Индиана.

Топлината и ултравиолетовата светлина могат да ускорят този процес, както и да разградят пластмасата и да доведат до отделянето на частици, казват експерти.

Изследване от 2023 г. показва, че четири често използвани вида пластмаса, подложени на UV светлина и температура 37 °C, са отделили микрочастици и наночастици. Контролните проби, съхранявани в хладилник при 4 °C, почти не са отделили частици.

Рискът за здравето от единичен случай вероятно е нисък, но „бих била внимателна при повтарящо се или хронично излагане“, казва Джейми Рос, доцент по невронаука в Университета на Роуд Айлънд.

Освен това, ако започнете да пиете, не оставяйте останалата течност на топло, тъй като това може да благоприятства развитието на патогени, предупреждава тя.

Нанопластмасите, по-малки от 1 микрометър, могат да проникнат в биологични тъкани в черния дроб, бъбреците, дебелото черво, плацентата, белия дроб, мозъка и сърцето, както и в кръвни клетки и дори в кърма, казва Никол Дезиел, доцент в Училището по обществено здраве към Йейл.

Пластмасите могат да съдържат и химикали като феноли и фталати, свързвани със здравословни проблеми, включително усложнения при бременност и невроразвитийни нарушения.

Но възможните последици за здравето и индивидуалните рискове все още не са добре проучени, тъй като ефектите на микро- и нанопластмасите започнаха да се изследват едва през последните години.

Администрацията по храните и лекарствата регулира безопасността на бутилираната вода и опаковките.

Международната асоциация за бутилирана вода твърди, че „няма научен консенсус или утвърдени методи за тестване, които да доказват, че питейната вода е основен източник на микро- и нанопластмаси или че има установени здравни рискове“.

Експерти добавят, че въпреки потенциалните рискове, по-добре е човек да се хидратира, отколкото да рискува обезводняване. „Опасностите от дехидратацията са много по-сериозни от опасностите, свързани с излагането на микропластмаси“, казва Кристофър Хайн от клиниката в Кливланд.

Как да ограничите излагането си

Използвайте бутилки от стъкло или неръждаема стомана.

Дръжте пластмасовите бутилки далеч от топлина и UV светлина.

Редовно подменяйте пластмасовите бутилки, които държите в колата.

Прилагайте същите предпазни мерки и за кутии за съхранение на храна от пластмаса.

Следете срока на годност на продукти в пластмасови опаковки.

Най-добре е да се избягва пиене на вода от еднократни пластмасови бутилки, оставени в гореща кола. Но наличните проучвания сочат, че при здрави хора рядкото излагане вероятно не води до значителна вреда.

Четете още: 4 здравословни ползи от кивито