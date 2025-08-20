„БСП-Обединена левица“ ще предложи текстове за регулация на атракционите

От “БСП-Обединена левица” ще предложат законодателни текстове, които да регулират аткрационните дейности по българските курорти, съобщиха от пресцентъра на политическата сила. Промените в Закона за автомобилните превози ще бъдат внесени в парламента в началото на есенната сесия от председателя на комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев и депутата Биляна Иванова, допълват социалистите. Тази реакция идва след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете, падайки от парашут.

„Тези промени идват навреме – не като реакция, а като превенция. За да не се питаме следващия път кой, кога и как е допуснал поредната трагедия“, коментира във “Фейсбук” Добрев.

От БСП изтъкват, че проблемът е широкообхватен. В разгара на туристическия сезон българските морски и планински курорти се изпълват с различни атракциони – от водни пързалки, парашути и надуваеми съоръжения до туристически влакчета. Общото между тях е, че голяма част от тях се движат и функционират извън регулаторен обхват, без адекватни технически проверки, застраховки или ясно дефинирани отговорности.

Сред предложенията на партията са създаване на общински регистър за превозите с атракционна цел, като вписването на превозните средства ще бъде възможно само при изпълнение на конкретни технически и административни условия. Ще бъде въведено изискване тези превози да се извършват единствено по предварително определени маршрути.

Според тях, с промените в Закона за автомобилните превози ще се въведе легална дефиниция на т.нар. „превоз с атракционна цел“, който ще бъде третиран като обществен превоз на пътници.

Това означава, че за превозвачите ще се изискват валидни застраховки, а използваните превозни средства ще трябва да отговарят на изискванията.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще получи правомощия да упражнява реален контрол върху тези превози – включително да спира превозни средства за проверка на техническата им изправност и за спазване на законовите изисквания, като ако това не се случва, ще има санкции, подчертават социалистите.

Заявката за предложенията е направена, след като по-рано днес премиерът Росен Желязков обяви, че правителството не може да остане безучастно и равнодушно след трагедията в Несебър и ще се предприемат мерки за нова нормативна регулация на дейности с атракциони.