Значителен ръст на общите приходи с 22% на годишна база отчете Lenovo

Lenovo Group Limited, заедно със своите дъщерни дружества, обяви силни резултати за първото тримесечие на финансовата 2025/2026 година, отчитайки значителен ръст на общите приходи и печалби на Групата. Приходите са се увеличили с 22% на годишна база до 18.8 млрд. щатски долара, а нетната печалба е нараснала със 108% на годишна база до 505 млн. щатски долара.

Всички основни бизнес групи отчетоха солиден двуцифрен ръст на приходите на годишна база, като особено силни бяха резултатите на бизнеса с персонални компютри, който регистрира най-високия темп на годишен ръст на приходите за последните 15 последователни тримесечия и рекорден пазарен дял от 24.6 процента.

Разнообразните двигатели за растеж на Групата продължават да се разширяват,

като делът на приходите, които не са от персонални компютри, нарасна с почти половин процентен пункт на годишна база до 47 на сто.

Всички търговски региони отчетоха висок до сравнително висок годишен ръст на приходите. Силните резултати затвърждават способността и ангажимента на Lenovo да запази конкурентоспособността си, да поддържа пазарен дял и да постига устойчива рентабилност въпреки предизвикателната външна среда, отбелязват от компанията.

Резултатите се дължат на три основни стратегически фактора.

Първо, стабилното прилагане на визията на Групата за хибриден изкуствен интелект, което ѝ позволява да се възползва от безпрецедентните AI възможности. Второ, ангажиментът за непрекъснати инвестиции в иновации, при които разходите за научноизследователска и развойна дейност се увеличиха с над 10% на годишна база. Така се подкрепя напредъка на Групата към дългосрочните цели за изграждане на персонални и корпоративни AI близнаци, интелигентни цифрови двойници. И трето, оперативното съвършенство, включително уникалният модел на производство ODM+, балансираният глобален търговски отпечатък и моделът „Global/Local“, който съчетава глобално снабдяване и ресурси с локални доставки.

Мениджърите коментират, че комбинацията от тези фактори осигурява на Групата максимална гъвкавост и устойчивост, за да се справя с пазарните цикли и геополитическите несигурности. В бъдеще Lenovo остава ангажирана да предоставя повече иновации на клиентите, да генерира по-висока възвръщаемост за своите акционери и да създава трайна стойност за своите заинтересовани страни и общности по света, посочват от компанията.

„Използвайки устойчивостта и гъвкавостта на нашата верига за доставки и оперативното ни съвършенство, ние преодоляхме предизвикателствата, породени от колебанията в тарифите и геополитическия пейзаж, и постигнахме значителен ръст както на приходите, така и на печалбите. Тези рекордни резултати за първото тримесечие подчертават способността ни да изпълняваме обещанието си да запазим конкурентоспособността си и непрекъснато да разрастваме бизнеса си“, отбелязва Юанкинг Янг, председател и главен изпълнителен директор на Lenovo.

„В бъдеще ще продължим да изпълняваме твърдо нашата хибридна AI стратегия,

неизменна част от визията ни за „По-интелигентен AI за всички“, да насърчаваме иновациите в продукти и решения за персонален и корпоративен AI и последователно да укрепваме оперативната си конкурентоспособност, за да можем да реализираме устойчив растеж и подобрение на рентабилността.“