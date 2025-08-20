РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са възстановени

Тръбопроводът "Дружба"

Петролният поток по тръбопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия е възстановен, съобщиха представители на двете държави, след като украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област временно прекъсна доставките.

Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, която е ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл. За разлика от повечето страни в Европейския съюз, Словакия и Унгария остават силно зависими от руския внос на горива и получават по-голямата част от суровия си петрол именно през тръбопровода „Дружба“.

Петролните доставки по това трасе прекъснаха за кратко и през март след украинска атака срещу измервателна станция, припомня БТА.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени