Американските банки затягат правилата за връщане на служителите в офисите

джейми даймън

Американските и канадските банки ускориха връщането на служителите в офисите, разширявайки разликата с европейските си конкуренти. Общо 11 от 15-те най-големи банки в Северна Америка изискват служителите да бъдат в офиса поне четири дни в седмицата, докато в Европа само седем от 15-те водещи банки са въвели такъв режим.

Средно в САЩ и Канада се изисква служителите да са в офиса 4.2 дни в седмицата. В Европа цифрата е 3.4 дни, като нито една голяма европейска банка не изисква задължителна петдневна работна седмица.

Подходът на лидерите в индустрията илюстрира разликата в гледните точки.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън настоява за задължително присъствие пет дни в седмицата, докато главният изпълнителен директор на Standard Chartered Бил Уинтърс казва, че служителите могат сами да изберат оптималния формат.

Експертите отбелязват, че

строгата политика на Уолстрийт е свързана с висока конкуренция

и желанието за поддържане на корпоративната култура. В Европа хибридният формат се използва като инструмент за задържане на персонал. По-специално, испанската BBVA позволява работа от вкъщи два дни в седмицата, а италианската Intesa Sanpaolo – половината от работното време.

Според изследователи от Университета в Питсбърг, затягането на изискванията за присъствие в офиса не влияе върху финансовите резултати на компаниите, но намалява удовлетвореността на служителите от работата.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

