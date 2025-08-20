Еврото – заедно за ново бъдеще

Присъединяването на България към еврозоната е дългоочакван процес, който ще донесе значителни ползи за икономиката на страната, отбелязват от Асоциацията на банките в България.

Гражданите и бизнеса ще усетят предимствата не само чрез намалени трансакционни разходи, но и чрез създаване на по-благоприятна инвестиционна среда. Очаква се и активизиране на българските и чуждестранните инвестиции, което ще стимулира заетостта и ще подкрепи икономическия растеж. Тези процеси биха допринесли и за по-бърза конвергенция с останалите европейски държави.

От Асоциацията на банките в България потвърждават ангажимента си да подпомогне процеса по изпълнението на техническите изисквания в партньорство с банките в България, институциите и други заинтересовани страни. А ролята на Асоциацията и нейните членове за присъединяването към еврозоната е обвързана с

друг стратегически приоритет – финансовата грамотност.

Банковият сектор се очертава като основното звено, което ще информира гражданите и бизнеса за промените, свързани с въвеждането еврото. Клоновете и служителите в тях ще посрещат на първа линия въпросите на клиентите, свързани с темата и ще бъдат в постоянна готовност да им отговорят по възможно най-изчерпателния и информативен начин, отбелязват от Асоциацията.

Няколко са основните направления, които ще бъдат фокус на този процес:

Двойно обращение:

през първия един месец от датата на въвеждането на единната европейска валута в България – 1 януари 2026 г., левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Двойна визуализация:

периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започва един месец след приемане на еврото – 1 август, и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България.

Безпроблемна обмяна на наличните пари в обращение:

Банковите институции ще гарантират, че всеки гражданин и бизнес ще има лесен и бърз достъп до обмяната на наличните пари в евро, без излишни забавяния, за да се осигури нормалното функциониране на икономиката.

Автоматично превалутиране:

преобразуването на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото – 1 януари 2026 година. Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в български банки ще бъдат преобразувани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото.