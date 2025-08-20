РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Въвеждат се временни ограничения на движението по магистрала "Хемус"

Движението в тръбата за София на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“ ще се ограничава през нощта за почистване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. За да не се затруднява трафикът, предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. 

От 22:00 часа днес до 6:00 часа на 21 август (четвъртък) ще бъде спряно преминаването заради почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 21 август от 22:00 до 6:00 часа на 22 август (петък) в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението. 

През двете нощи пътуващите към София ще преминават по обходен маршрут от пътния възел „Ботевград“ (при 47-ми км) по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и по пътния възел „Витинска река“ (при 30-и км) ще се връщат на автомагистралата. 

От АПИ призовават шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи. 

